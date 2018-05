Borac pred stečajem?

FK Borac ima još samo nekoliko dana da riješi dug u iznosu od oko 750.000 KM kako bi dobio licencu za takmičenje u BHT Premijer ligi BiH naredne sezone.

Ukoliko se nešto bitno ne promijeni, čelnici kluba najavljuju da bi mogli da proglase stečaj i, poput italijanske Parme, krenu od najnižeg ranga takmičenja.

Turbulentnu sezonu u bh. elitnom rangu završili su na devetom mjestu i tek nekoliko kola prije kraja izborili su opstanak, ali sada će sve da zavisi od toga da li će uspjeti da riješe dugove i tako ponovo nastupe u Premijer ligi. Osim Borca, licencu za takmičenje još nisu dobili Sloboda, Čelik, Vitez i GOŠK.

Borac je možda u najtežoj situaciji, jer mora da isplati oko 750.000 KM, od čega 595.000 KM otpada na Školu fudbala Džaja, dok oko 150.000 KM moraju da isplate bivšim igračima i trenerima. Među najvećim potražiocima su bivši trener Željko Vranješ (24.000), nekadašnji fudbaler Lazar Marjanović (preko 10.000 KM)... Sjednica Drugostepene komisije zakazana je za četvrtak i to je posljednji rok da klubovi izmire obaveze.

"Broj jedan problem svakako je Džaja. Pokušavamo da se dogovorimo jer ne štampamo novac pa da sve dugove isplatimo", rekao je Vico Zeljković, potpredsjednik Banjalučana.

Zeljković je kazao šta će biti ukoliko ne isplate dugove:

"Ako se to desi, razmišljamo o opciji da proglasimo stečaj i krenemo kao Parma. Probaćemo naravno do posljednjeg sekunda da to riješimo, jer ovo je prekretnica za Borac. Sve elemente imamo da napravimo korak dalje u rezultatu i razvoju kluba, tako da ćemo sve pokušati."

Potpredsjednik kluba je kazao da je ovaj upravni odbor dosad isplatio mnogo dugova prema bivšim igračima i trenerima.

"Kako stvari stoje, mi ćemo teško pronaći rješenje s obzirom na Džaju i sve ostalo što ide uz to, a ljudi ne žele da izađu u susret Borcu, iako je dug kluba u posljednjih 20 godina doveo do ovog. Mi smo plaćali sve dosad iz prošlosti. Neke druge stvari su se gurale u prvi plan. Samo kritike bez pozitivnih stvari", zaključio je Vico Zeljković.