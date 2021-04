Borac slavio u prvom meču polufinala Kupa: Klis se uništio autogolovima

Fudbaleri Borca i Sarajeva zabilježii su pobjede u prvim utakmicama polufinala Kupa BiH pošto su savladali Klis, odnosno Tuzlu Siti.

"Crveno-plavi" su u Banjaluci slavili sa 4:1 a prvi je mrežu gostiju načeo Panajotis Moraitis na asistenciju Đorđa Ćosića.

Šok na Gradskom stadion uslijedio je u 59. minutu kada je Aid Kudra sjajno izveo slobodan udarac, loptu poslao pored živog zida i matirao nemoćnog Bojana Pavlovića. Primljeni gol natjerao je domaći tim da još jače pritisne goste i isplatilo im se u 68. minutu kada je Mirza Pirija nespretno reagovao i poslao loptu u svoju mrežu.

Četiri minuta kasnije zbog ozbiljne povrede van terena je morao Kudra, a to kao da je totalno izbacilo iz ritma Klis pa su u 81. minutu opet pogodili vlastitu mrežu.

Ubačenu loptu iz kornera Elivisa Mehanovića glavom pored svog golmana Armina Cere poslao je Tarik Mušinović. Za miran revanš Borca pobrinuo se Mehanović i to nakon što mu je je Cero prvo odbranio udarac ali je napadač Borca iskoristio odbijenu loptu i postavio konačnih 4:1.

Ekipa Sarajeva će na domaćem terenu u revanšu imati prednost pošto je na "Tušnju" slavilo sa 1:0. Pobjednički pogodak u 58. minutu postigao je Matijas Fanimo, koji je šutirao s vrha kaznenog prostora, a lopta je uz pomoć stative završila u mreži.

"Teška i tvrda utakmica. Bilo je zahtjevno igrati i za nas i za Tuzlu. Došli smo ovdje po rezultat da nam bude lakše u revanšu, uspjeli smo iskoristiti priliku", rekao je trener Sarajeva Vinko Marinović za "Sportsport.ba" dok je šef stručnog štaba Sitija Husref Musemić naveo da vjeruje da njegova ekipa uprkos rezultatskom deficitu može do finala.

"Generalno sam zadovoljan kako je ekipa igrala i voljnim momentom koji su prikazali. Imali smo svoje šanse koje nismo iskoristili, to vam je tako u nogometu i onda na kraju svega budete kažnjeni. Mislim da nismo zaslužili poraz danas, ali to je tako, na kraju se piše rezultat. Zašto mi ne bismo postigli gol tamo? Da šutnemo ovako pa da mi zabijemo gol, to je tako u nogometu".

Revanš susreti igraju se 21. aprila.