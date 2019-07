Borac tri meča u nizu bez pogotka

I treću utakmicu u nizu fudbaleri Borca nisu uspjeli da postignu pogodak na pripremama na Zlatiboru.

U posljednjem test meču prije povratka u Banjaluku poraženi su rezultatom 0:2 od Radnika iz Surdulice.

Nakon što su rezultatom 3:0 savladali prvaka Crne Gore Sutjesku iz Nikšića i remizirali sa Spartakom iz Subotice (1:1), Banjalučani u naredna tri meča nisu uspjeli da postignu pogodak.

Na oproštaju od Zlatibora poraženi su od Radnika, u subotu ih je rezultatom 1:0 savladala Mladost iz Lučana, a prije toga nisu uspjeli da postignu gol ni u duelu sa Napretkom iz Kruševca (0:1).

Banjalučani su na sjajan način uradili dosadašnji prelazno rok, ali je jasno da će im biti potrebno i pojačanje u napadu.

Na tome se naporno radi i nekoliko imena je u igri, ali dogovor još nije postignut. Da će ekipi biti potrebno pojačanje i u napadu, sa Zlatibora je poručio i trener Branislav Krunić.

"Osim utakmice sa Sutjeskom, u ostalim mečevima pokazalo se da imamo problema u završnici i da nam nedostaje napadač, koji će, osim da postiže golove, biti zadužen i da remeti protivničku odbranu", rekao je Krunić, kojem će želja do početka BHT Premijer lige BiH i duela sa Željezničarom skoro sigurno biti ispunjena.

U meču s Radnikom Krunić je na teren poslao dosta promijenjen sastav u odnosu na duel s Napretkom, a veliku minutažu dobio je povratnik Aleksandar Subić, koji je u 20 minutu zamijenio povrijeđenog Filipa Račića.

Borac je na Zlatiboru odigrao utakmice s jakim rivalima, a da je problem realizacija, svjesni su i fudbaleri banjalučke ekipe, koji će imati vremena do 20. jula i duela sa Željezničarom da to poprave.

"Nije bilo loše, ako se uzme u obzir da smo odigrali tri-četiri dobre test utakmice. Nedostajalo je realizacije, noge su malo teške i najbitnije je da se niko nije povrijedio. Imali smo posjed, ali je protivnik opet kaznio naše greške. To nas prati kroz ove test mečeve, ali nadam se da ćemo to poboljšati do početka u prvenstvu. Pripremne utakmice ne moraju ništa da znače. Nismo bili pravi u završnici, ali imamo još dvije sedmice do početka sezone i nadam se da će do tada sve biti dobro", kazao je novinarima na Zlatiboru Aleksandar Radulović, vezista tima iz Platonove ulice.

Pripreme na planinskoj ljepotici završili su sa po jednom pobjedom i remijem i tri poraza, a na putu ka Zlatiboru, u Srebreniku su poraženi od Tuzla Sitija 0:1. Banjalučani su juče nakon utakmice trebali da krenu nazad u grad na Vrbasu i danas će fudbaleri imati slobodan dan, a sa pripremama za novu sezonu će nastaviti sutra. Generalnu probu pred početak BHT Premijer lige BiH Borac će odigrati u Tuzli (13. jul) sa Slobodom, koja će mu biti rival i u bh. eliti.