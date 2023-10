Borac u drami stigao do boda protiv Sarajeva

U zaostaloj utakmici Premijer lige BiH ujedno i velikom derbiju fudbaleri Borca i Sarajeva su podijelili bodove odigravši 1:1 na dobro ispunjenom Gradskom stadionu u Banjaluci.

Tako je prekinut niz Banjalučana od osam vezanih pobjeda. Bez obzira na to, crveno-plavi su ostali lideri šampionata. Sada imaju 25 bodova, četiri više od Zrinjskog i pet u odnosu na Sarajevo. Bila je to dramatična utakmica u kojoj je Borac do boda došao u 95. minuti nakon velike gužve pred golom Sarajeva.

U prvom dijelu gledali smo čvrstu i borbenu utakmicu. Nije bilo nekih velikih prilika, vjerovatno zbog važnosti utakmice.

Prvi je zaprijetio Borac. Dosuđen je prekršaj na 20 metara, Srđan Grahovac je šutirao, ali lopte ide preko gola. U 16.minuti veliku grešku domaće odbrane ne koristi Oliveira čiji je udarac izblokiran. Odmah u sljedećem napadu uzbuđenje na drugoj strani, ali ubačaj Grahovca bio je prejak za Lukića i Čavića. U 22. minuti opasan napad gostiju, Radović je ubacio, ali je loše reagovao Avramovski kojeg je zaustavio Čavić.

Crveno-plavi prijete u 26.minuti. Lukić je dobro primio loptu, odigrao povratnu za Terzića koji je izblokiran. Tri minute kasnije Čavić je bio u prodoru, ali na kraju je šutirao preko gola Šahinovića. U 45. minuti Ćelić se nije najbolje snašao pred golom Sarajeva nakon jdnog kornera. Do kraja nije bilo većih uzbuđenja pa se na odmor otišlo pri rezultatu 0:0.

U 49.minuti gosti su bili u opasnom napadu, Ziljkić je ubacio, lopta se odbila, a na kraju je golman Mijatović izbacio u korner. Iz kornera je Julardžija je pokušao, ali je bio neprecizan.Uslijedio je period mirnije igre, gosti su imali više loptu u svom posjedu, ali prilika nije bilo. U 63.minuti Kvržić je oštro ubacio, ali previsoko za Lukića. U 66.minuti nakon jedne kontre gostiju Hasić je slabo šutirao pored gola.

U 68.minuti Sarajevo je povelo. Velika greška domaćih u fazi napada, uslijedila je munjevita kontra, Anđušić je sjajno izbacio Ajdina Hasića koji sam izlazi na Mijatovića i rutinski pogađa za veliko slavlje gostiju. U nastavku su domaći krenuli po poravnanje, no nisu uspjevali da ozbiljnije zaprijete. U 75.minuti Hasić šutira, ali Mijatović brani. U 85.minuti Oliveira je bio u velikoj šansi, ali Mijatović je odbranio.

Minut kasnije Borac je imao najbolju šansu, ali je udarac Makarića glavom završio tik pored gola. Do kraja su domaći bacili sve karte u napad. U sudijskoj nadokanadi drama. Prvo velika šansa za Borac, sjajno je odbranio Šahinović, a nakon kornera pogodak. Čini se da je Kvržić pogodio, mada je možda to bio i autogol Solde. Bio je to veliki bod za Borac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.