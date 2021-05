Borac u nedjelju igra meč sezone

Nema euforije, bar ne kod mene, možda naredne sedmice me uhvati, ali do ovog trenutka smo došli jer smo sve vrijeme bili fokusirani na cilj, staloženi i mirni. Ovim riječima je trener Borca Marko Maksimović najavio jednu od najvažnijih utakmica sezone za banjalučki klub, u kojem može da dođe do druge titule šampiona BiH u istoriji.

Ako Banjalučani u nedjelju (od 17 časova) u 32. kolu M:tel Premijer lige savladaju Tuzla siti, osiguraće titulu, a dobra vijest za domaćina je što je Takmičarska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH u petak na telefonskoj sjednici dala zeleno svjetlo za odigravanje utakmica uz prisustvo publike na stadionima klubova čije se sjedište nalazi na području na kojem je od strane nadležnog kriznog štaba to dozvoljeno.

Popularni 12. igrač će mnogo značiti Borcu, a svi u gradu na Vrbasu, pa i onih 3.500 navijača, koliko se procjenjuje da će biti na tribinama Gradskog stadiona, očekuju da "crveno-plavi" ponove uspjeh iz 2011. godine.

Borac će u subotu do 10 časova u prodaju pustiti 3.000 ulaznica i one se mogu nabaviti isključivo na prodajnom mjestu ispod istočne tribine. U ponudi će biti 2.000 ulaznica za istočnu tribinu i 1.000 za zapadnu. Dozvoljen broj ulaznica po osobi je tri, jer je prema mjerama i preporukama Instituta za javno zdravstvo i Republičkog štaba broj karata ograničen, a interes je prevelik. Prodaja će trajati dok ulaznice ne budu rasprodate.

Na sjevernoj tribini će biti dozvoljeno 500 pripadnika navijačke grupe "Lešinari". Sav prihod od ulaznica ide u humanitarne svrhe, jedan dio za operaciju dječaka Marka Šumatića, a jedan "Mozaiku prijateljstva". Na sjevernoj tribini će biti dozvoljeno prisustvo 500 pripadnika navijačke grupe "Lešinari".

"Mnogo mi je drago što će biti navijača na stadionu, jer sam siguran da će bukvalno biti 12. igrač. Interesovanje je ogromno i da Gradski stadion može, primio bi i 40.000 ljudi. Ne znam koji će tačno biti broj, ali koliko god bude navijača, oni će nas nositi i to je prednost za nas", zaključio je Maksimović.

Borcu bi račune moglo da pomrsi samo Sarajevo, koje dva kola prije kraja ima četiri boda zaostatka. Ipak, uzdanica Borca Kamerunac Donald Mols kaže da u finiš ulaze mirne glave i maksimalno spremni i koncentrisani.

"Možemo i daćemo sve od sebe da pobijedimo u nedjelju. Idemo 100 odsto, baš kao što radimo od kako je šampionat počeo", kazao je Mols i dodao da se završnica bh. prvenstva budno prati i u Kamerunu:

"Srećan sam i uzbuđen zbog prilike da osvojimo titulu, a ona je plod napornog rada svih nas. Svi u mom rodnom Junadeu prate šta će se desiti, ne samo moja prodica, već cijeli grad. Iščekuju i vjeruju da ćemo uzeti pehar šampiona, ali i onaj u Kupu BiH."

Parovi 32. kola M:tel Premijer lige BiH: Krupa - Olimpik, Sarajevo - Radnik, Široki Brijeg - Mladost DK, Velež - Sloboda Tuzla, Borac - Tuzla siti, Zrinjski - Željezničar. Sve utakmice igraju se u nedjelju sa početkom u 17 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA

1. Borac 31 20 3 8 57:31 63

2. Sarajevo 31 16 11 4 47:24 59

3. Velež 31 14 13 4 47:30 55

4. Zrinjski 31 16 5 10 44:27 53

5. Široki Brijeg 31 15 8 8 44:30 53

6. Tuzla siti 31 13 9 9 35:31 48

7. Željezničar 31 11 8 12 45:39 41

8. Sloboda 31 10 6 15 31:39 36

9. Mladost DK 31 8 6 17 26:55 30

10. Krupa 31 6 7 18 23:43 25

11. Radnik 31 5 10 16 26:46 25

12. Olimpik 31 7 4 20 22:52 25

Za nagrade 3,5 milijardi evra

UEFA je objavila nagradne fondove za takmičenja u sezoni 2021/2022, a imaće na raspolaganju 3,5 milijardi evra. Učesnici Lige šampiona dijeliće dvije milijarde i 32 miliona, dok će preostalih 700 miliona dijeliti Evropska liga i novoformirana Konferencijska liga. Za učešće u svakom pretkolu bilo kojeg takmičenja dobija se 100.000 evra. Bh. šampion borbu sa LŠ kreće od 1. kola, a ako odmah ispadne, prelazi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, ali čak i da tamo ne uspije, na kraju će bez obzira na sve biti bogatiji za 810.000 evra.