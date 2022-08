Borac u subotu gostuje Slobodi, Ninković odradio prvi trening

Fudbalere Borca po treću pobjedu u nizu u m:tel Premijer ligi BiH idu u Banoviće gdje će gostovati Slobodi. Meč 5. kola igra se u subotu od 17 časova.

Nenad Lalatović, trener Banjalučana, istakao je da njegov tim očekuje teška utakmica, a naglasio je da je pobjeda Tuzla Sitija kod Sarajeva ponovo pokazala da je bh. šampionat interesantniji od mnogih drugih te da se nikad ne zna ko će koga pobijediti.

"Sloboda je veliki klub, koji ima tradiciju. Još u Jugoslaviji su igrali najjaču ligu i to sve govori o kakvom klubu se radi. Moramo maksimalno da ih respektujemo. Ni oni ne igraju na svom terenu, kao ni mi. To bi nam mogla biti olakšavajuća okolnost", rekao je Lalatović.

Trener Borca u najavi meča sa Slobodom čestitao je Zrinjskom plasman u plej-of Lige Konferencija.

"Apsolutno su to zaslužili. Izbacili su ekipu Tobola i to je dobro za fudbal u BiH. Voleo bih da uđu u grupnu fazu jer mislim da našoj ligi treba jedna grupna faza jer bi to još više podiglo kvalitet fudbala. Videli ste sinoć Partizan koji je ispao. Pričam to jer u fudbalu može svako svakog da pobedi", kazao je Lalatović.

Od juče je tim Borca jači za sjajnog vezistu Nikolu Ninkovića koji je ponikao u Partizanu, a iza sebe ima i iskustvo igranja u Seriji A. Međutim, jasno je da još neko vrijeme neće dobiti šansu.

"Dobili smo još jednog novog igrača, to je Ninković koji je danas došao na trening. Uprava kluba se uspela dogovoriti sa njim. Odradio je prvi trening i testiranja da vidimo u kakvom je stanju. Sigurno da igrač koji je završio prvenstvo polovinom maja i tek sad se nama priključio ne može biti spreman 100 odsto, ali o njegovim kvalitetama jednostavni ne treba pričati. Igrao je u Seriji A, promijenio četiri - pet klubova, dao gol Milanu i to može samo biti pokazatelj o kakvom se igraču radi. Očekujemo da nakon dve nedelje dobije šansu, a za mesto u timu da konkuriše posle reprezentativne pauze", rekao je Lalatović i dodao:

"Prelazni rok je pri kraju pa ćemo videti da li ćemo uspeti da dovedemo još nekoga. Pohvalio bih Upravu koja stvarno želi, problem je do igrača. Neki igrači iz Srbije koje sam ja hteo dovesti nisu hteli da dođu za iste pare koje imaju u Srbiji. Oni ovo smatraju inostranstvom i tražili su više novca".