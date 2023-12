Borac upisao 16. utakmicu bez poraza

Golovima Zorana Kvržića u samom finišu prvog poluvremena (43. minutu) i Davida Čavića početkom drugog poluvremena (56.) Fudbalski klub Borac je protiv Zvijezde 09 upisao novu pobjedu u subotu u M:tel Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Borac je uvezao šesnaestu utakmicu bez poraza u premijerligaškom društvu, a ponovo su u seriji od pet pobjeda u svim takmičenjima.

„Želim da čestitam svojim igračima novu pobjedu. Znali smo da nas čeka teška utakmica i protivnik koji je, nakon pobjede nad Zrinjskim, stigao do novog motiva i doze kvaliteta u igri. To su i pokazali. Ipak, smatram da smo kontrolisali dešavanja na terenu većim dijelom utakmice. Stekli smo prednost, ali smo dozvolili našem protivniku da nam postigne gol i da unesu malo nervoze u naše redove. Ipak, do kraja smo uspjeli da odbranimo stečeno i da ostvarimo važan trijumf“, rekao je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac.

Nakon sedamnaest premijerligaških rundi „crveno plavi“ na svom kontu imaju 42 osvojena boda, a naredni ispit, gostovanje ekipi Posušja, biće prilike da se postavi i novi rekord po broju osvojenih bodova jedne ekipe tokom jesenjeg dijela sezone.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.