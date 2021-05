Borac želi duplu krunu

Želimo duplu, poručili su iz Fudbalskog kluba Borac uoči sutrašnje utakmice finala Kupa Bosne i Hercegovine koja će biti odigrana na terenu Trening kampa Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici.

Novi šampioni nemaju mnogo vremena za odmor i slavlje. Nakon nedelje i trijumfa nad Tuzla sitijem, kojim su donijeli titulu u Banjaluku izabranici Marka Maksimovića okreću se finalu najmasovnijeg takmičenja.

Imaju priliku da ostanu zapisani u istoriji kluba kao prva generacija koja je donijela duplu krunu u Banjaluku. Rival u finalu, ekipa Sarajeva ima dosta svojih problema, međutim iz tabora crveno-plavih maksimalno respektuju "bordo tim".

"Napravili smo nešto što niko nije očekivao i drago mi je što je Tuzla siti odigrao na onakav način, što potvrđuje da imamo nekoliko povrijeđenih igrača. Oni igrači koji će biti u sastavu sutra sigurno će pokušati, ne pokušati nego sam ubijeđen da će izvući posljedni atom snage da dođemo do nečeg što nikad nije urađeno u istoriji Borca. Kada igrate na 90 minuta, ja sam igrao jedno finale ovdje sa Modričom, u tih 90 minuta ne postoji psihološka priprema ili uloga favorita. To je dokazano i 1988. godine kada drugoligaš osvoji Kup, tako što mi sada igramo sa Sarajevom neke stvari upućuju na to da mi imamo neku prednost. Samo ja ne znam ko je bio zadnjih deset godina prvak Sarajevo ili Borac, ko je igrao Evropu, ko ima više iskustva igranja tih utakmica, mislim da je ipak iskustvo više na njihovoj strani. Očekujem da ćemo biti motivisani, ali ne očekujem neku lepršavu utakmicu, već tvrdu, neizvjesnu i nadam se sa srećnim krajem po nas", rekao je Marko Maksimović, trener Borca.

Pored već duže vrijeme odustnih Jovanovića i Lukića, odnosno Ćorića koji je već nastupao za Široki u Kupu, šef struke banjalučkog kluba sutra neće moći računati ni na povrijeđene Pavlovića, Ziljkića i Molsa.

"Očekujem dobru utakmicu. Spremni smo za finale, koje dugo čekamo. Imamo šansu prvi put u istoriji kluba da osvojimo duplu krunu. Jedva čekamo utakmicu", rekao je mladi vezista David Čavić.

Finalna utakmica Kupa BiH između Borca i Sarajeva igra se sa početkom u 17 časova.