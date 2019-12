Borac zimuje tik uz Sarajevo

Zavjesu na jesenji dio BHT Premijer lige BiH fudbaleri Borca su spustili pobjedom nad Slobodom u meču 19. kola (2:1) i na zimsku pauzu odlaze samo sa bodom manje od lidera Sarajeva.

Banjalučani su bili veliki favorit pred ovaj meč i sve to su potvrdili na terenu Gradskog stadiona. Oba gola za "crveno-plave" postigao je Saša Kajkut, a po prikazanom na terenu još koja lopta je mogla da završi iza leđa golmana gostuju, ali i ovaj razvoj događaja može da zadovolji sve koji navijaju za tim iz Platonove ulice. 15 minuta prije kraja meča nadu gostima da mogu do povoljnog reztultata vratio je Dejan Uzelac, ali do kraja meča mreža Mladena Lučića više se nije tresla.

Ovaj duel starih rivala bio je 13. u Banjaluci kada je prvenstvo BiH u pitanju i četa trenera Branislava Krunića je došla do 11 pobjede, dok je Sloboda samo dva puta odnijela po bod. Borac sada nakon 19 jesenjih kola ima 35 bodova koliko i Željezničar, dok je uz dosta sreće do titule jesenjeg prvaka došlo Sarajevo.

"Niko nije očekivao laganu utakmicu i ona nije ni bila takva. Otvorili smo utakmicu kako treba. Rano smo postigli pogodak, a na pravi način smo otvorili i drugo poluvrijeme sa drugim golom. Kad smo mislili da ćemo lako privesti utakmicu kraju to se nije desilo. Do kraja smo strijepili za pobjedu. Najbitnije da smo polusezonu završili na najbolji mogući način", rekao je Branislav Krunić, trener Borca.

Velikom pobjedom u gostima Veleža nad Željezničarom (2:0), kojom su Mostarci uplovili u mirnu luku, titula jesenjeg prvaka umjesto na "Grbavici" završila je na "Koševu". Ni najvjerniji navijači Sarajeva nisu očekivali da će nakon novog kiksa, ovaj put protiv Zvijezde 09 (1:1), uzdrmani "bordo tim" sa prvog mjesta dočekati zimsku pauzu.

Da će prezimiti na čelnoj poziciji saznali su nakon što je Velež nanio drugi vezani poraz kod kuće Željezničaru, koji je posljednjim nastupima na "Grbavici" pokvario relativno dobar dojam ove jeseni. Izabranicima Feđe Dudića bile su dovoljne dvije dobre akcije da bace na koljena domaćina koji je imao priliku da na odmor ode sa dva boda prednosti u odnosu na komšije.

"Naopako je krenulo i tako je završilo. Mi smo kampovali u šesnaestercu, a oni su tri puta prešli centar i dali gol. Žao mi je što smo pokvarili dojam koji smo ostavili kroz cijelu polusezonu. Vidite kakva je liga, svako može svakoga pobijediti, ne treba čuditi to što se dešavaju ovakvi rezultati, bit će ih još", rekao je trener Željezničara Amar Osim.

Nove kikseve gradskih rivala najbolje su iskoristili njihovi konkurenti, koji su im se dodatno približili i tako najavili možda i najneizvjesnije proljeće u posljednjih nekoliko godina. Inače, jesen je bila turbulentna za većinu klubova, što govori da su na trenerskoj klupi od početka sezone zadržali samo Amar Osim (Željezničar) i Branislav Krunić.

REZULTATI 19. KOLA PREMIJER LIGE BIH: