Borba za Zlatnu loptu - 30 nominovanih

Objavljena je lista za trideset fudbalera nominovanih za nagradu namijenjenu najboljem na svijetu.

Na njoj su i dvojica najuspješnijih, Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi.

Takođe, jedini golman na listi je Đanluiđi Donaruma, MVP nedavno Evropskog prvenstva.

Od defanzivaca na listi su Cezar Aspilikueta, Leonardo Bonuči, Đorđo Kjelini, Ruben Dijaš, Simon Kjer.

Tu su i veznjaci - Nikolo Barela, Kevin de Brujne, Bruno Fernandeš, Fil Foden, Žoržinjo, Ngolo Kante, Rijad Marez, Luka Modrić, Mejson Maunt, Pedri.

Spisak napadača predvode, dakle, Ronaldo i Mesi, a tu su i Karim Benzema, Erling Haland, Hari Kejn, Robert Levandovski, Lautaro Martines, Kilijan Mbape, Nejmar, Đerar Moreno, Mohamed Salah, Rahim Sterling i Luis Suares.

BREAKING: Luka Modrić and Karim Benzema are amongst the 30-man nominees for the Ballon d’or according to a leaked list. @FootballlForAll pic.twitter.com/JG89g0GNQ2