Borčeva bajka: ''Crveno-plavi'' za istoriju i duel sa PAOK-om

Fudbaleri Borca su nakon boljeg izvođenja penala savladali ekipu Egnatije i prošli su u drugi krug kvalifikacija za Ligu šampiona.

Počelo je dosta otvoreno, ali i sa brojnim uvredama upućenim klubu iz Banjaluke čak je se u jednom momentu desio i prekid.

Nakon što se nastavio domaći tim je u 16. minutu došao do dobre šanse i vođstva, tako što je Abduraman Fangaj proigrao Meliha Ibrahimoglua koji je postigao gol za 1:0.

Priliku za Borac na drugoj strani imao je Damir Hrelja šutem s oko 20 metara, ipak to je odbranio golman domaćih.

Onda je 30. minutu Jovo Lukić iznenada došao do lopte, oslobodio se jednog čuvara i šutirao, a nakon što se lopta odbila od jednog protivničkog igrača lobovala je golmana za 1:1.

Do kraja poluvremena nije bilo promjena rezultata pa se na predah ide sa 1:1.

Drugo poluvrijeme između Egnatije i Borca počelo je u istom ritmu kako je prvo završeno.

Imali smo priliku da gledamo, bar u prvom dijelu drugog poluvremena, dosta dinamičan fudbal.

Međutim, sve se to promijenilo u momentu kada su domaćini iz Albanije postigli gol za 2:1 čime su obezbijedili produžetke.

Strijelac je bio Dukuo. Pogriješio je Erera na lijevoj strani, lopta je stigla do Kaze koji petom proigrava Aleksija, a na suprotnoj staviti Dukuo bježi odbrani Borca i pogađa za 2:1.

S obzirom na to, bili su na redu produžeci.

Otišlo se u produžetke gdje je Kvržić odmah na startu imao dobru priliku nakon kornera, no to je izblokirano. Ubrzo je Borac ostao bez trenera jer je Mladen Žižović dobio drugi žuti karton čime je pocrvenio te nije mogao da vodi svoju ekipu sa klupe do kraja.

Dobru šansu je imao Enver Kulašin u 107. minutu, no to je otišlo iznad gola. Ništa se više nije dogodilo te je bilo vrijeme za provjeru čiji su živci bolji odnosno bilo je vrijeme za šutanje penala.

U prvoj seriji Aleksi je pogodio prečku, a onda je Šiškovski odbranio penal Luškji, a David Čavić je stavio tačku na kraj rečenice i tako odveo Borac u narednu fazu kvalifikacija.

Borac Banja Luka through in after penalties. Congrats! PAOK in the next round. And even if they lose, they still play Conference League play-offs at the very least. A realistic chance at group stage football.pic.twitter.com/sU33yXgGjG