Borusija ga platila 25.5 miliona evra, a on bio nuđen Dinamu

Dinamo Zagreb će u zimskom prelaznom roku pokušati konačno riješiti gorući problem lijevog beka, s kojim se svi Dinamovi treneri pate već godinama. Sergej Jakirović i njegovi saradnici traže igrača koji bi popunio tu poziciji i rasteretio Roberta Ljubičića, koji je došao primarno kao vezni igrač.

Hrvatski prvak je lijevog beka tražio i ljetos, a tada se pojavila nevjerovatna priča, koja, čini se, još nije završila. Naime, Dinamu je u ljetnom prelaznom roku bio ponuđen 30-godišnji Niko Šulc, bivši njemački reprezentativac koji je za Borusiju iz Dortmunda, Hofenhajm i Hertu odigrao 260 utakmica.

Šulca je Borusija u ljeto 2019. godine platila Hofenhajmu 25.5 miliona evra i dala mu platu od 5.5 miliona evra po sezoni. Ali u Dortmundu nikad nije igrao onako dobro kao u Hofenhajmu, a imao je i dosta problema s povredama.

Niko je u ljeto 2022. godine upao u jednako ogromne probleme sa zakonom. Njegova tadašnja djevojka podnijela je prijavu protiv njega rekavši da ju je brutalno tukao dok je bila trudna 2020. godine, ali i prije toga. Sve optužbe igrač je demantovao preko svog zastupnika.

Official: Borussia Dortmund have now terminated contract of Nico Schulz Schulz will be available as free agent with immediate effect. pic.twitter.com/z2bXEgIcwp