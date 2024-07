Borusija nudi Alea za džabe?

Novi trener - novi planovi, nove želje. A u njima nema Sebastijana Alea (30). Nuri Šahin je poslije razgovara sa Larsom Rikenom i Sebastijanom Kelom, odnosno Svenom Mislintatom, definitivno odlučio da više ne računa na reprezentativca Obale Slonovače.

Prvi i osnovni razlog svakako je dolazak Serua Girasija, te neizvjesna sudbina Niklasa Filkruga, čiji transfer u Atletiko, Milan ili neki treći klub nije sasvim izvjestan, ali ništa manje bitan nije ni ogromna Aleova plata.

Nakon što su Vestfalen napustili Marko Rojs i Mats Humels, 30-godišnji centarfor je uz Niklasa Zilea igrač s najvećim primanjima - oko 10.000.000 evra godišnje - i veoma, veoma malim doprinosom otkako se oporavio od operacije raka testisa.

Djelovalo je kad se vratio na teren u proljeće 2023. da bi mogao da bude onaj stari, postigao je devet pogodaka na 19 utakmica, međutim protekle sezone Ale je bio ispod svakog nivoa. Bez pogotka u Bundesligi, prečesto van terena zbog povreda, na koncu - totalno van forme.

Imajući u vidu njegova, primanja u Borusiji nisu morali dugo da vijećaju šta će sa igračem kog jula 2022. platili Ajaksu preko 30.000.000 evra.

Opcija A: Transfer lista i prodaja bez prevelikog zatezanja oko cijene. Opcija B: Ukoliko se do sredine avgusta ne pojavi klub spreman da plati obeštećenje za Alea, Milioneri će ga ponuditi za džabe?!

Čudno možda samo na prvu loptu. Ali ako se zna da iskusni napadač ima još pune dvije godine ugovora, to u suštini znači uštedu od oko 20.000.000 evra.

Naravno, neće sve to ići tako lako. Pre svega jer je potrebno pronaći klub što je spreman da Sebastijanu Aleu da makar i približnu platu. Imajući sve u vidu, jasno je da se krug potencijalnih 'udomitelja' rapidno smanjuje: MLS, Saudijska Arabija, eventualno Meksiko i... To bi bilo to.

Pored Alea, novi trener odlučio da se odrekne usluga Saliha Ozdžana.

Niklas Filkrug biće pušten samo pod uslovom da neko za njegovu slobodu plati 30.000.000 evra, kako bi Borusija mogla da pronađe adekvatnu zamjenu, doduše, nešto drukčijeg profila, koji bi mogao da se uklopi sa Girasijem.

(Mozzart sport)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.