Bosanac mijenja Ten Haga u Mančesteru?

Sve je izvjesnije da Erik ten Hag u sljedećoj sezoni neće biti trener Mančester junajteda.

"Crveni đavoli" su imali razočaravajuću sezonu, koju su ipak završili sa trofejom u FA Kupu, gdje su u finalu savladali Mančester siti.

Međutim to će teško ostaviti Nizozemca na klupu Junajteda, kojeg bi mogao prema pisanjima njemačkih i engleskih medija mogao da naslijedi Edin Terzić, prenosi b92.

Prema navodima Bilda, Terzića je sem Mančester junajteda, još nekolicina klubova navela kao trenera kojeg bi voljeli da vide u njhovom timu.

Ipak Terzić je nekoliko puta isticao kako bi volio da ostane u Njemačkoj.

Edin Terzic is a potential replacement for Manchester United should the club move on from Erik ten Hag. (Source: @SunSport) pic.twitter.com/KFdzDP0VYg