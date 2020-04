Braća Dudić: Neki klubovi će nestati sa mape

Virus korona je paralisao fudbal u cijelom svijetu, brojni klubovi su poslije nekoliko nedjelja pauze u problemu, a svaka naredna sedmica donosi nove finansijske poteškoće.

Pogled na čitavu situaciju imaju menadžeri, braća blizanci Milan i Ivan Dudić, koji imaju raširenu mrežu po čitavoj Evropi.

"U ovom trenutku niko sa preciznošću ne može da kaže šta će biti s fudbalom kada sve ovo prođe, ali je činjenica da će pretrpeti ozbiljne promene", kažu za portal Hotsport bivši fudbaleri Crvene zvezde, a sada uspješni agenti.

Korona je donijela velike probleme.

"Postoji mnogo klubova širom sveta koji žive od TV prava, ulaznica, sponzora, odnosno marketinga uopšte. Svi su sada u ogromnom problemu. Prihoda nema, a treba obezbediti ozbiljna sredstva za plate igrača", istakao je Ivan.

Sa viđenjem cjelokupne situacije slaže se i brat Milan, odličan poznavalac prilika u Austriji, Njemačkoj, Skandinaviji...

"Svuda se oseća kriza. U Austriji su klubovi u dogovoru s ligom i fudbalerima prebacili primanja igrača na teret države. Ne znam kako bih preveo naziv nadležne institucije, ali to je nešto poput naše Nacionalne službe za zapošljavanje, popularnog biroa. U naredna tri meseca svi igrači će platu ili 80 odsto svoje plate dobijati od državnih institucija. Samo još Salcburg nije posegao za ovim modelom poslovanja", kaže Milan.

Ivan dodaje da je FS Norveške u dogovoru s klubovima i igračima uveo slične mjere kao u Austriji.

"Norvežani su se odlučili za isti model, ali izgleda da očekuju da će ovo sve brzo proći i primena je usledila u naredne tri nedelje, posle čega će se opet sastati i videti šta dalje", rekao je Ivan, a prenosi Hotsport.

I dok Ivan očekuje da će i ostali skandinavski savezi i klubovi posegnuti za istim merama, Milan je gotovo siguran da će veliki broj klubova u Norveškoj nestati s fudbalske mape.

"U Nemačkoj je takođe veliki broj ekipa u problemu, a prihoda nema na vidiku. Imamo primer mog bivšeg kluba Salcburga, odnosno Rozenborga, koji se još nije odlučio na uvođenje mera. Očigledno je da ova dva kluba za sada ne osećaju posledice. Zanimljiv je podatak da će se Bajern odreći velike sume novca, oko 25 miliona evra, koja mu je sledovala od saveza kao nagrada za ostvarene rezultate. Dali su saglasnost da se novac podeli drugim klubovima", kaže on.

Braća Dudić očekuju zaokret u poslovanju poslije korona virusa, što može da donese nešto dobro fudbalu.

"Lestvica s platama će padati, a možda se u klubove u kojima su ponikli vrate pojedinci za manje uslove i sigurno da bi kod nas takve primere prepoznali navijači i došli bi da ih podrže. Za sam kraj, informacije su da će se letnji i zimski prelazni rok možda spojiti", zaključili su Milan i Ivan.

Globalna kriza uzdrmaće klubove u Srbiji

"Tačno je da u Srbiji ne postoji klub koji živi od ugovora za TV prava ili prodaje ulaznica, ali zbog svega ovoga neće biti lako prodati igrača za veliku sumu novca. Ako nema bogatih prodaja, neće biti skupih dolazaka. Moja procena je da će naši klubovi biti obazriviji u dovođenju igrača iz inostranstva i plaćanju obeštećenja i plata. Očekujem uglavnom pozajmice s pravom otkupa, a i finansijske revizije su neophodne. Stabilizacija je moguća za dve do tri godine", rekla su braća Dudić.

Žilina prvi klub pred gašenjem

Fudbalski klub Žilina, sedmostruki prvak Slovačke, nalazi se pred gašenjem zbog krize koja je nastala kao posljedica pandemije virusa korona. Klub je upao u finansijsku krizu, a posljednji put je bio šampion prije tri godine.

Crvena Zvezda pokrenula konkretne mjere

"Moramo da se prilagodimo, smanjimo troškove na najminimalniju meru. Pratimo šta se dešava u Evropi i svetu. Sigurno je da ništa neće biti kao do sada, svi moraju da se restruktuiraju. Nije samo Crvena zvezda u problemu nego i mnogo veći i manji od nje. Svi klubovi u svetu će osetiti posledice. U kontaktu smo sa ljudima iz FIFA, UEFA, takođe i iz FIFPro. Ono što sledi u naredna dva dana jeste razgovor sa svakim igračem, upoznaćemo ih sa situacijom. Predočićemo koja je preporuka FIFA, a to je da se smanje plate na 50 odsto u ova tri meseca. Sve radimo da bismo sačuvali Zvezdu kao sistem. FIFA i UEFA preduzimaju mere da sačuvaju fudbal kao sistem. Verovatno je i na evropskom nivou došlo do nerealno visokih plata mnogih igrača, pa i u Crvenoj zvezdi", zaključio je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

(Kurir.rs)