Brahim izabrao za koga će igrati

Brahim Abdelkader Dijaz, ofanzivni vezni igrač Real Madrida potvrdio je da će od sada nastupati za selekciju Maroka. Tri godine je čekao mig iz španskog Saveza i više nije željeo, pa se odlučio da igra za očevinu Maroko.

Za Maroko bi trebalo da debituje u martu protiv Angole i Mauritanije.

Rođen u Malagi pre 24 godine, od oca Marokanca i majke Špankinje, Dijaz je fudbalski rastao na Pirinejima. Poslije tri godine u Mančester sitiju postao član Real Madrida, a igrao je za sve selekcije Španije a debitovao je i za "A" tim "Crvene furije" 8. juna 2021. godine u prijateljskom meču protiv Litvanije.

Moroccan Federation, preparing big celebration for Brahim Diaz who has decided to join the national team. The formal decision has been made yesterday and the Federation is preparing the following steps for the next two weeks. pic.twitter.com/1Od9OwpZzY