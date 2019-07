Brazil počistio Argentinu za finale Kopa Amerika

​Fudbaleri Brazila pobijedili su Argentinu u polufinalu Kopa Amerika sa 2:0, pa je Lionel Mesi ostao bez titule sa nacionalnim timom!

Nikada Mesi nije ništa osvojio u dresu reprezentacije, ređala su se razočarenja na Svjetskim prvenstvima i turnirima Kopa Amerika.

Ovaj put, Brazil je kao domaćin Kopa Amerika obradovao svoje navijače, prvo je Firmino asistirao Gabrijelu Žesusu u 19. minutu, a zatim dotukao Gaučose pogotkom u 71, kada je Žesus uzvratio dodavanjem!

Mesi je meč otvorio sa Aguerom i Martinezom u navali, ali nije uspio da savlada Alisona, kao ni Di Marija, Dibala i Lo Selso, koji su ulazili kao džokeri!

U finalu, Brazilci će igrati protiv Čilea ili Perua, koji se sastaju u noći između srijede i četvrtka u 2.30 po srednjeevropskom vremenu.

wow, excellent strength and pace from Gabriel Jesus! what a night for him! #CopaAmerica #BRAxARG pic.twitter.com/jFFLBdzK6D