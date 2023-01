Brazil se posljednji put pozdravlja s Peleom (VIDEO)

Dražava Brazil, kao i cijeli svijet, se posljednji put pozdravlja sa legendarnom fudbalskom ikonom, Edsonom Arantesom do Nasimentom, Peleom.

Kovčeg sa tijelom Pelea prebacuje je se sa stadiona Santosa do groblja "Ekumenika"; na kojem će legendarni Brazilac biti sahranjen.

Ispred stadiona "Urbano Kaldeira" gdje su navijači dolazili da se oproste od Pelea, skupio se veliki broj navijača koji su ispratili povorku.

Ulice su zatvorene, prenosi britanski "Mirror", koji ima novinare na licu mjesta, a kovčeg sa tijelom do groblja je prebačen vatrogasnim kamionom.

Cortège as it started to leave stadium. pic.twitter.com/lMqPdiIypy

Kovčeg, koji se nalazio na krovu kamiona, bio je prekriven zastavama Brazila i Santosa, kluba u kom je proveo najveći dio karijere.

Najavljeno je da će povorka proći, ali i zastati pored kuće Peleove stogodišnje majke, što je posebno emotivan momenat današnjeg dana.

Prema ranijim najavama, sama sahrana biće obavljena pred članovima porodice, a prema navodima brazilskih medija, oko 230.000 ljudi oprostilo se od Pelea na stadionu Santosa, gdje je bio izložen kovčeg.

Predsjednik Brazila, Luis Inasio Lula Da Silva, kao i predsjednik FIFA, Đani Infantino bili su prisutni na stadionu, a prvi čovjek svjetske kuće fudbala svojim ponašanjem je izazvao bijes na društvenim mrežama.

Brazilka, sedamnaestogodišnja Đovana Samento čekala je tri sata u redu kako bi se oprostila od Pelea na stadionu Santosa, gdje je legendarni fudbaler proveo najveći dio karijere.

Ona je došla u pratnji oca, koji je bio obučen u dres brazilske reprezentacije sa Peleovim imenom.

Outside the balcony of Pele's mother's home on Canal 6, Santos. Large number of family members have assembled on balcony ahead of the cortège's arrival pic.twitter.com/B90hhLoBaf