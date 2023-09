Brazilac vraćen u tim

Fudbaler Mančester Junajteda Entoni ponovo može da trenira sa prvim timom i biće u konkurenciji za naredne mečeve, saopštio je klub sa Old Traforda.

Brazilac se našao na udaru javnosti jer se sumnjiči za nasilje nad bivšim partnerkama. Njegova nekadašnja djevojka Gabrijela Kavalin optužila ga je za zlostavljanje koje Brazilac negira. Slične optužbe su naknadno iznjele i Rejsa de Freitas i Ingrid Lana.

Zbog optužbi je uklonjen sa spiska reprezentacije Brazila, a neće igrati ni za Junajted dok se detalji slučaja ne razjasne. Junajted je naveo da će Brazilac za to vrijeme primati punu platu.

Entoni je prethodni period proveo u domovini, ali se u srijedu vratio u Englesku i dobrovoljno uputio ka jednoj od stanica mančesterske policije ne bi li dao izjavu i opovrgao optužbe. Krilni fudbaler je inspektorima ustupio i svoj mobilni telefon, kako bi olakšao istragu i dokazao nevinost.

"Kao Entonijev poslodavac, Mančester Junajted je odlučio da će se on vratiti treninzima u Karingtonu i da će moći da bude u sastavu dok policija vodi istragu. Nadgledaćemo čitavu sitauciju i zadržavamo pravo da promijenimo stav usljed eventualnih novih saznanja i stanja situacije. Klub osuđuje nasilje. Razumijemo potrebu da sve uključene strane ostanu zaštićene i spoznajemo uticaj koje optužbe poput ovih imaju na žrtve nasilja", stoji u saopštenju "Crvenih đavola".

The club have provided an update on Antony.#MUFC