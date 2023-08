Brazilci skratili spisak za Mundobasket (FOTO)

Selektor košarkaške reprezentacije Brazila Gustavo de Konti saopštio je spisak od 12 igrača koji će igrati na Mundobasketu.

Tačnije samo ga je skratio za četiri imena u odnosu na širi spisak objavljen sredinom jula.

Iz konkurencije su ispali Didi Louzada, Rejnan Kamilo, Gabrijel Žau i Marsio Santos.

Na spisku su ostali: Marselo Uertas, Jago Mateus, Raul Neto, Džordž de Paula, Vitor Benite, Giljerme Santos, Leonardo Majndl, Lukas Dijas, Bruno Kaboklo, Tim Soareš, Felipe dos Anjos i Kristijano Felisio.

Brazilci su sjajno otpočeli pripreme sa tri pobjede protiv Južnog Sudana, Australije i Venecuele, nakon čega su uslijedili porazi protiv Italije i Srbije.

Nossos 12 para a Copa do Mundo Vamos com tudo, com muita energia e prontos para o desafio que vem pela frente Nosso agradecimento a todos os atletas que fizeram parte da nossa preparação até aqui, desde os treinos em São Paulo! Somos um só ARMADORES Marcelo Huertas -… pic.twitter.com/UNnZ9xfS6C