Brazilci stigli u Rusiji, Egipćane dočekao Kadirov

Brazilski fudbalski nacionalni tim doputovao je u Rusiju u ponedjeljak uoči svjetskog prvenstva, a njihova glavna zvijezda Neymar se oporavio od povrede.

Brazilci, koji važe za jednog od favorita, u Rusiji će pokušati osvojiti šestu titulu svjetskog prvaka.

Oni će biti stacionirani u Sočiju, gdje će se pripremati do početka prvenstva koje kreće 14. juna i trajat će do 15. jula.

Neymar, koji je najskuplji igrač na planeti, tako se pridružio svojim kolegama Lionelu Messiju i Cristianu Ronaldu, glavnim zvijezdama Mundijala na ruskom tlu, prije zvaničnog početka prvenstva, koje će biti otvoreno mečom između Rusije i Saudijske Arabije, prenosi AFP.

Look who arrived overnight in Russia



Welcome to the 2018 FIFA #WorldCup, @CBF_Futebol!