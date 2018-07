Britanski ambasador ispunio obećanje, obukao hrvatski dres

Britanski ambasador u Zagrebu pokazao je što znači biti pravi džentlmen. I pored činjenice da je njegov tim juče izgubio, on je ispunio svoje obećanje.

Ambasador Andrju Dalgleiš je veliki zaljubljenik u fudbal. Ranije je najavio da će, ako Hrvatska pobijedi Englesku, u finalu navijati za Vatrene protiv Francuske, uprkos činjenici da mu je žena Francuskinja.

Takođe je u intervjuu za BBC obećao da će se obući u dres Hrvatske. Očigledno je da drži do svoje riječi.

"Obje ekipe ostavile su srce na terenu. Izvršavam ono što sam obećao. Puno sreće u finalu!", poručio je ambasador.

Both teams #ENGCRO played their hearts out @IgorPokaz but yours was the better. So as promised on @bbc5live yesterday I'm keeping up my end of the bargain... Good luck for the final! pic.twitter.com/GhFBOfkJ4U