Bruka Junajtedovog veznjaka: Sa pet metara promašio prazan gol

Tahitu Čongu, devetnaestogodišnji Holanđanin iz Mančester junajteda, koji se već sada poredi sa Polom Pogbom, biće upamćen po nevjerovatnom promašaju.

Mladi veznjak prebacio je loptu preko praznog gola na meču s Astanom u Evropskoj ligi (2:1).

Gol je bio potpuno prazan, a Čong nije imao nikakvih smetnji, međutim nije se baš najbolje snašao, te je loptu lansirao preko prečke.

Inače, Astana je savladala Junajted rezultatom 2:1, nakon preokreta.

Kako je izgledao Čongov promašaj pogledajte u nastavku.

Chong missed this and Astana just scored after this smh #MUFC #ASTMUN pic.twitter.com/m9E2QgWAZc