Bruno Akrapović nakon Romanije: Raduje me dosta prilika

Željezničar je u pripremnom susretu danas savladao Romaniju sa 2:0.

Nakon meča svoje utiske rekao je šef struke „plavih“, Bruno Akrapović.

„Bilo je dosta prilika, to me raduje. Normalno, u ovom periodu igrači mnogo rade na fizičkoj spremi, da bi poneka šansa možda bila realizovana na bolji način, kako u prvom tako i u drugom poluvremenu, ali zadovoljan sam pristupom i načinom igre koji je bio dominantan i nije dao protivniku puno šansi za razigravanje. Ako to usavršimo još više, izgledat ćemo još bolje“, rekao je Akrapović.

Dodaje da igrače uvijek motivišem da mogu više, da mogu igrati na bolji način.

„Do njih je, kako sam rekao i na početku, do njih je, vidim želju kod svih njih da igraju u prvih 11. Igrači koji su na probi ostavili su mnogo dobar utisak, sa nekima ćemo napraviti ugovore, još ćemo porazgovarati sa sportskim direktorom o našim mogućnostima i na osnovu njih ćemo praviti ekipu“, kazao je Akrapović.

