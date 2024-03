Bruno Akrapović pred Zvijezdu: Ne želimo ih potcijeniti

Fudbaleri Željezničar danas će u okviru 22. kola WWin Lige BiH gostovati Zvijezdi 09.

Šef stručnog štaba „plavih“ Bruno Akrapović naglašava da „fenjeraša“ ne smiju potcijeniti i podleći euforiji nakon pobjede u prošlom kolu protiv Sarajeva u gradskom derbiju.

„Nakon euforične utakmice uvijek je za jednog trenera teško spustiti igrače na zemlju, ne kažem da nam je to bio primarni cilj, ali radili smo na tome da ozbiljnosti na treningu ne nedostaje i da se okrenemo sljedećem protivniku. Momci su to shvatili. Iako nam fali dosta igrača zbog kartona i povreda, mislim da imamo dovoljno igrača da napravimo jednu jaku jedanaestorku koja će istrčati na teren. Primarni cilj je uzimanje bodova, ne želimo podcijeniti ekipu i gledati stanje na tabeli. Izgledali su dobro protiv Zrinjskog i Sarajeva i to nije slučajno. Igraju kući, pokušavaju da igraju, na nama je da se odupremo našim stilom igre, da ne odustajemo od toga i da izvučemo dobar rezultat“, kazao je Akrapović.

Utakmica počinje u 14 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.