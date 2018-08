Brutalan start Brazilca, skoro slomio nogu protivniku

Palmeiras je uprkos porazu kod kuće (0:1) od Kero Portena prošao dalje u brazilskom kupu zbog pobjede (2:0) u prvom meču.

Međutim, start utakmice obilježio je Felipe Melo, veznjak Palmeirasa, koji je divljački startao nad Kaseresom Kenturionom.

Igrala se treća minuta, a brazilski veznjak skoro je slomio nogu igraču protivničke ekipe, na što mu je argentinski sudija German Delfino pokazao tek žuti karton.

I nakon svega se Melo iščuđavao te protestvovao kod sudije, koji mu je naknadno dao direktan crveni karton. Na koncu je Kenturion čudesno prošao bez loma noge te je nastavio utakmicu, ali nije mogao izdržati do kraja te je u 46. minutu morao izaći iz igre.

Felipe Melo foi expulso com apenas 5 minutos. Põe em risco a classificação do Palmeiras, que tem um resultado que deixaria tranquilo jogando em casa. Agora o time se adapta sem o volante, que vive de suas loucuras.



Já estava suspenso da Copa do Brasil. pic.twitter.com/rRpQBmYdmn