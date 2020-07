Brutalan start igrača Vigana: Ovo je previše i za Engleze

Utakmica Barnlija i Vigana u okviru druge lige engleskog fudbala popularnog "Čempionšipa" sama po sebi nije neka koja bi privukla veću pažnju, ali će jedan detalj sa meča definitivno ostati zapamćen.

U pitanju jnveravatno brutalan start igrača gostujuće ekipe.

Sve se zbilo tokom prvog dijela meča, kada je Barnli napadao po desnoj strani, preko Kilijana Ludeviga.

Fudbaler gostiju Antoni Robinson je želio da spriječi Ledeviga, koji je imao otvoren put ka kaznenom prostoru, ali je u tome malo pretjerao.

Mladi defanzivac je pokosio rivala, koji je od siline starta napravio "salto".

Što je najzanimljivije za ovakav start neoprezni Robinson dobo je samo žuti karton.

BOOM! Take a look at this *HUGE* tackle from Antonee Robinson on Kilian Ludewig in the Championship yesterday... Was a yellow card the correct decision? pic.twitter.com/O6EuH1oWkT