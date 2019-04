Brutalna tuča fudbalera, policija ih rastavljala suzavcem

Brutalna tuča zabilježena je nakon utakmice polufinalne utakmice prvenstva brazilske savezne države Goias, piše "Gol.hr".

Potukli su se igrači Vila Nove i Atletico Goianiensea. Okršaj je bio prilično brutalan, padali su udarci rukama i nogama, a na kraju je policija suzavcem spriječila daljnju eskalaciju nasilja.

Rezultat je u drugom planu nakon ovakvih scena, ali spomenimo da je u finale prošao Atletico (crveno-crni dresovi) ukupnim rezultatom 2:1, navodi "Gol.hr".

A post-match brawl involving Atletico Goianiense and Vila Nova players ended with police and pepper spray pic.twitter.com/Ykf9By7Luo