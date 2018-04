Bufon pred Real: Nijedan tim nije nepobjediv

Đanluiđi Bufon, dugogodišnji golman Juventusa, rekao je pred meč sa Real Madridom u četvrtfinalu Lige šampiona "da niko nije nepobjediv".

Deset mjeseci nakon prošlosezonskog finala Lige šampiona, Juventus i Real Madrida sastaće se opet, ovog puta u četvrtfinalu najelitnijeg evropskog takmičenja.

To će biti 20. duel Juventusa i Reala, a 19. po redu odigrao se na Nacionalnom stadionu u Kardifu 3. juna 2017. godine kada je "kraljevski" klub slavio sa 4:1 i osvojio svoju 12. titulu u Ligi šampiona.

"Svaka utakmica je drugačija. Ne bih volio da bude kao u Kardifu. Naš cilj je da se borimo do posljednjeg minuta utakmice u Madridu", rekao je golman Juventusa Đanluiđi Bufon za italijanske medije.

Juventus je, međutim, u posljednja četiri duela u nokaut fazi bio bolji od Reala i bio je poslednji tim koji je eliminisao Madriđane iz takmičenja pobjedivši ih u polufinalu u sezoni 2014/15.

"Real je bolji tim od Juventusa. Ne kažem to ja, to kaže istorija. Osvajanje Lige šampiona je i dalje san, ali će biti teško ostvariti ga. Mi možemo da se takmičimo sa Realom, ali oni su uvijek pokazivali da imaju nešto posebno, drugačije. Šta ih čini drugačijim? Pa, oni su daleko najbolji tim na svijetu. Da li iko sumnja u to? Osvojili su tri puta Ligu šampiona u posljednje četiri godine, to sve govori", rekao je Bufon.

"Da li je ovaj Real Madrid nepobjediv u Evropi? Ne. Nijedan tim nije nepobjediv", dodao je Bufon.

Real je u prethodnim mečevima upisao devet pobjeda, Juventus ima trijumf manje, dok su dvije utakmice završene bez pobjednika. Oba kluba su postigla po 22 gola.

Utakmica se igra u utorak od 20.45 u Torinu.