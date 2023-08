Bufon već zna svoj naredni posao?

Sada već 45-godišnji golman Đanluiđi Bufon je riješio da završi karijeru. Izgleda da Italijan već zna šta će biti naredna etapa u njegovom poslovnom životu.

Teško da ćete pronaći igrače koji su stariji od njega, čovjek je apsolutni rekorder i neko ko je ostavio najdublji trag među stativama u 21. vijeku, pa i ranije.

Odbio je ponudu iz Saudijske Arabije, čeka se samo zvanična potvrda da je završio karijeru, odnosno da je raskinuo ugovor sa Parmom koji je trajao do 2024. godine.

"Corriere dello Sport" prenosi i koji će biti njegov naredni zadatak.

Navodno će Bufon dobiti posao tim menadžera italijanske reprezentacije, mjesto na kojem je bio Đanluka Vijali sve do bolesti koja mu je kasnije oduzela i život.

Bufon je odigrao 176 mečeva u reprezentaciji Italije, apsolutni je rekorder, počeo je sa samo 19 godina u oktobru 1997. godine, prenose "Sportske".

Gianluigi Buffon's retirement means there are no longer any active players from Italy's 2006 World Cup winning squad pic.twitter.com/sPdhWRG2rD