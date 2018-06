Bufonu tri utakmice suspenzije zbog napada na sudiju

Italijanski golman Ðanluiđi Bufon dobio je suspenziju od tri utakmice u Evropi zbog crvenog kartona i vrijeđanja britanskog sudije Majkla Olivera protiv Real Madrida u polufinalu Lige šampiona.

Bufon je, revolitiran dosuđenim penalom za Real koji je odlučio duel i označio eliminaciju Juventusa, verbalno napao Olivera i zato isključen, a potom ga je i izvređao pred novinarima riječima da ima "kantu za đubre umjesto srca".

Legendarni 40-godišnji čuvar mreže se izvinio za postupke, ali je Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (UEFA) izrekla kaznu.

Sada ostaje pitanje šta će biti sa Bufonovim već viđenim transferom u Pari Sen Žermen.

BREAKING: Gigi Buffon has been banned for three games by UEFA for his comments about Michael Oliver. pic.twitter.com/YrSNAm1461