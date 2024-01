Čabi Alonso prvi kandidat za klupu Liverpula?

Poslije šokantne vijesti da Jirgen Klop napušta klupu Liverpula na kraju sezone, već su krenule spekulacije ko bi mogao da ga naslijedi.

Tako, prvo ime na dugom spisku je ime nekoga ko je obilježio jednu eru Liverpula – u pitanju je Čabi Alonso.

Na današnjoj konferenciji uoči utakmice sa Gladbahom, pitanje oko klupe Liverpula nije moglo da bude zaobiđeno.

Alonso je, međutim, diplomatski odgovorio na postavljeni upit.

Xabi Alonso on Liverpool job: “Speculation is normal, my focus is here on Bayer Leverkusen”. “I am very happy at Leverkusen with my players at the moment”. “Big surprise in Liverpool, of course — for what Jürgen did in Liverpool I have great respect and admiration”. pic.twitter.com/dqVRRdZsT5