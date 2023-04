Čačić ne želi Dinamu oprostiti ni evro

Dinamov bivši trener i sportski direktor Ante Čačić bi na ime otpremnine trebao iz Dinamove klupske kase izvući 1,7 miliona evra. Pokušalo se nekako dogovoriti da Čačić ipak malo stisne ručnu i zbog dugog prijateljstva s klubom pristane na nešto manji finansijski kolač, da nešto novca oprosti svojim bivšim poslodavcima, međutim to se nije dogodilo, makar se još negdje u Maksimiru nadaju da bi Čačić mogao malo popustiti i ne držati se ugovora kao "pijan plota".

Ipak, zasad se ipak drži plota, odnosno, slova u ugovoru koji mu predviđa baš takvu otpremninu.

"Ukoliko zaista inkasira tu cifru i mahne s njom svima u plavom domu na pozdrav, onda će to biti rekordna otpremnina za jednog trenera koja je ikada isplaćena u maksimirskim dvorima. Kad je prije tri godine, takođe u aprilu, Nenad Bjelica napuštao Dinamo, na ime otpremnine je zaradio 1,1 milion evra. Kod sporazumnog raskida Bjelica je, idemo to tako kazati, oprostio Modrima 1,4 miliona evra, jer da je isplaćen do kraja zaradio bi ukupno oko 2,5 miliona evra", prenose Sportske Novosti.

Takođe, svojevremeno je i bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić otišao iz Dinama sa zgodnom otpremninom i radilo se o sporazumnom raskidu ugovora, a Halilhodžić je sa sobom iz plavog doma ponio 915.000 evra.