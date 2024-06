Čalhanoglu odbio Bajern

Ponudu Bajerna odbio je Hakan Čalhanoglu, koji će ostati u Interu i sljedeće sezone.

Turski reprezentativac nije krio zadovoljstvo što je dio tima Simonea Inzagija.

“Presrećan sam u Interu. Odnos sa navijačima i klubom je zaista poseban. Uzbuđen sam zbog šanse da sa Interom osvajam titule u budućnosti”, rekao je Čalhanoglu.

Hakan Calhanoglu has clarified his future with plan to stay at Inter as he's happy at the club, convinced about the project also for the upcoming years. Bayern never presented any official proposal so far; the approach was made on player side, not on club side. pic.twitter.com/sFvBdluXaq