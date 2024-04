Carević odveo Vojvodinu u polufinale Kupa Srbije

​Poslije Partizana koji je boljim izvođenjem jedanaesteraca eliminisao Voždovac, plasman u polufinale Kupa Srbije na isti način je izborila i ekipa Vojvodine, koja je kao gost bila bolja od Čukaričkog.

I ovaj duel je završen rezultatom 1:1 u regularnom toku, a Novosađani su penal-seriju dobili sa 4:3.

Poslije prvog poluvremena bez golova, mnogo više zanimljivog sadržaja donijelo je drugih 45 minuta.

Poslije samo pet minuta igre u nastavku, Vojvodina je povela. Bio je to solo prodor Vukana Savićevića koji je prihvatio loptu na tridesetak metara od gola, lako je prošao pored Miladinovića i Docića, a onda sa petnaestak metara pogodio donji lijevi ugao gola golmana Samurovića - 0:1.

Sedam minuta kasnije je Mateus imao idealnu priliku da duplira prednost Novosađana, opet je lako probijena odbrana "Brđana", ali u situaciji jedan na jedan Mateus nije uspio da savlada golmana domaćeg tima!

Još jedna odlična prilika za Vojvodinu i još jedna odlična intervencija Samurovića viđena je u 59. minutu, kada je Vukanović snažno šutirao, ali je golman Čukaričkog opet pokazao svoje kvalitete.

Isti epilog i u 63. minutu kada je ponovo Vukanović šutirao, a Samurović još jednom odbranio i zadržao rezultatsku neizvjesnost.

I kako to obično biva, kad se ne iskoristi veliki broj prilika, ubrzo se uvuče nesigurnost u ekipu i protivnik to kazni. Čukarički je to učinio u 68. minutu kada je Kovač kroz sredinu pronašao Đorđa Ivanoviča koji je ušao u kazneni prostor u savladao Carevića - 1:1.

Mogli su "Brđani" i do preokreta u 84. minutu kada su iznudili slobodan udarac pred ivicom kaznenog prostora, ali je Miladin Stevanović loše izveo taj šut i lopta je završila visoko preko gola.

Još bolju priliku za domaće imao je Ergelaš u nadoknadi vremena, šutirao je iskosa sa lijeve strane u bliži ugao, ali je Carević uspio da izbije loptu u korner.

Bila je to i posljednja prilika da se meč riješi u regularnom toku, pa je odluka morala da padne u penal-seriji.

Prva serija: Milojević - brani Carević! Zukić - 0:1

Druga serija: Ivanović - 1:1, Petrović - 1:2

Treća serija: Vinisijus Melo - 2:2, Lazarević - 2:3

Četvrta serija: Ergelaš - 3:3, Savićević - 3:4

Peta serija: Jovanović - brani Carević, Vojvodina je u polufinalu Kupa Srbije!

