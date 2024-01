Ćavi: Odlazim iz Barse

Ćavi Ernandes, trener Barselone, najavio je da bi mogao na kraju sezone da napusti klupu katalonskog velikana.

Aktuelni šampion Španije trenutno je treći na tabeli sa osam bodova manje od lidera Đirone i sedam od najvećeg rivala Reala. Takođe eliminisani su iz Kupa kralja od Atletika iz Bilbaa poslije produžetka.

"Ako se ne popravimo do kraja sezone, moraću da odem. Znam gdje sam. U Barseloni je potrebno da osvajate titule ili ste u riziku", istakao je Ćavi.

Xavi: “If at the end of the season we are not at a competitive level... I will have to leave”. “I know where I am, it’s a top club. Here at Barça you need to win titles or you will be at risk”. “I’m convinced the project here has top potential with top young players”. pic.twitter.com/vVySrdga0r