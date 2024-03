Ćavi ne mijenja odluku, sigurno napušta Barselonu

Uprkos želji uprave Barselone da zadrže proslavljenog vezistu bar još jednu sezonu na klupi, Ćavi je ostao pri prvobitnoj odluci.

Došlo je do informacija da je uprava katalonskog kluba još jednom održala sastanak i izrazila želju da Ćavi ostane bar još jednu sezonu na klupi španskog giganta, ali su dobili negativan odgovor.

Ćavi je na konferenciji za medije pred narednu utakmicu Barselone koju će Katalonci igrati sutra protiv Bilbaa izjavio da neće mijenjati odluku.

''Ostajem pri svojoj prvobitnoj odluci da napustim klub na kraju sezone'', kratko je rekao Ćavi.

Xavi: "I remain firm in my decision to leave the club at the end of the season."