Ćavi zvanično predstavljen, ovacije 25.000 navijača

Ćavi Ernandez predstavljen je kao novi trener Barselone na stadionu "Kamp Nou".

Slavni vezista igrao je za Barselonu od 1997. do 2015. godine i jedan je od najboljih i najtrofejnijih igrača u istoriji kluba.

Živa legenda Barselone vratila se u svoj klub i na mjestu glavnog trenera zamijenio je Ronalda Kumana.

Prethodno je dvije godine vodio Al Sad, sa kojim je bio veoma uspješan, a tamo je igrao četiri godine i završio igračku karijeru.

"Važno mi je što znam sve u svlačionici, Buskets, Alba, Ter Štegen i Pike su igrali sa mnom. Biće teško, ali volim izazove. Znam da će biti teško, ali spreman sam. Cilj je da uživam i da se dobro zabavim. Hvala navijačima na podršci", rekao je Ćavi i dodao:

"Veoma sam se brzo vratio ovdje, život mi se za tri dana promijenio. Predsjednik me je zvao i rekao mi da sam ja 'izabrani'. Riješili smo sve oko mog dolaska, očekivanja su velika i rezultati će se tražiti odmah. Cilj je da vratimo Barselonu na pravi put, da pobjeđujemo i da uživamo. Nadam se da ću donijeti ovdje trofeje", završio je novi šef stručnog štaba Barselone.

Ćavi je dočekan ovacijama od strane navijača na stadionu, kojih je bilo 25.000.

