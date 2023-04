Čeferin: Sudijski skandal u Barseloni jedan od najtežih u fudbalu

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin rekao je da je sudijski skandal u Barseloni jedan od najozbiljnijih incidenata koje je vidio u fudbalu otkad je u njega upleten.

UEFA je otvorila formalnu istragu protiv Barselone prošlog mjeseca zbog mogućeg kršenja pravnog okvira evropskog fudbalskog tijela u vezi s isplatama koje je klub izvršio kompaniji u vlasništvu višeg sudijskog zvaničnika.

"Ne mogu to direktno komentarisati iz dva razloga. Prvo, jer imamo nezavisno krivično stegovno vijeće, a drugo, jer se nisam detaljnije bavio ovom stvari", rekao je Čeferin za slovenski list "Ekipe SN" u intervjuu objavljenom u ponedjeljak.

Dodao je:

"Ipak, mogu nešto reći. Koliko sam informisan, situacija je izuzetno ozbiljna. Toliko ozbiljna da je, po meni, jedna od najozbiljnijih slučajeva u fudbalu otkako se njime bavim."

