Čeferin: Umoran sam od lažnih moralnih autoriteta...

PARIZ - Neću se kandidovati na izborima 2027. godine, ali Statut je morao da bude promjenjen jer je prethodni bio nejasan.

Legalno, mogao bih da vodim ovu organizaciju do 2031, ali se povlačim jer sam umoran od od kovida, od dva rata, od Superlige i lažno samoporklamovanih moralnih autoriteta koji su moralni samo kada se to tiče njihovih ličnih interesa, izjavio je predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandar Čeferin.

Slovenac je iznenadio javnost nakon što je na Kongresu u Parizu "prošao" njegov prijedlog za promjenu statuta, a onda istakao da se neće kandidovati za četvrti mandat.

Na taj način ostvario je, kako prenose najveći evropski mediji, moralnu pobjedu u odnosu na Zvonimira Bobana, njegovog donedavnog saradnika, koji je napustio UEFA, upravo zbog "mogućeg četvrtog mandata".

"UEFA je podjeljena, pročitao sam, nema popravke. Možda sam naivan, ali nadam se da su oni koji su to pisali bar malo posramljeni nakon ovog glasanja. Statut je morao da bude promjenjen, a mnogo se o tome pisalo, a da mi niko nije postavio niti jedno pitanje. Ja sam advokat, a ti tekstovi su bili o meni. Čudno je da me niko ništa nije pitao. Da li je u redu, ostavljam vama. Volio bih da zahvalim Gardijanu, Telegrafu i Republici koji su mi barem dozvolili da govorim", istakao je Čeferin.

Ono što me čini srećnim i ponosnim je što sam kapetan broda koji kroz oluje plovi veoma dobro i tako će raditi i naredne tri godine, što je fudbalski svijet ujedinjen kao što nije bio nikad pijre, dodao je Čeferin.

"Upoznao sam mnogo divnih ljudi u fudbalu i upoznaću ih još. Budite uvjereni da većina ljudi u fudbalu nisu klovnovi, većinom su to ljudi koji vole našu igru. Prije oko šest mjeseci sam odlučio da se neću kandidovati 2027. Razlog je što nakon nekog vremena svakoj organizaciji treba svježa krv, ali uglavnom jer sam sedam godina odvojen od porodice i biću još tri".

Neki od prijatelja su me pitali, nakon svih tih tekstova o meni, zašto to ne prekinem. Nisam želio, namjerno, iz dva razloga. Prvo, želio sam da vidim prava lica nekih ljudi i vidio sam ih. Vidio sam i dobro i loše. I naravno, nisam želio da utičem na Kongres. Želio sam da odluče ne znajući za ovo jer je to tako bilo najpoštenije, naglasio je on.

