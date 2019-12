Čeferin: Uvijek navijam za reprezentacije iz našeg regiona

Fudbalski savez Srbije obeležio je veliki jubilej, 100 godina postojanja, a specijalni gost na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu, bio je i predsednik Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) Aleksander Čeferin.

"Uvek navijam za sve reprezentacije iz našeg regiona i volio bih da se i Srbija plasira na Evropsko prvenstvo 2020. godine. Ali, ja ne mogu da igram fudbal. Gol moraju da postignu srpski fudbaleri, a ne predsjednik UEFA", našalio se Čeferin u razgovoru sa reporterom Anadolu Agency (AA) i dodao da bi uspjeh "Orlova" u martovskom baražu bio nastavak pobjedničkog niza poslije učešća na Mundijalu u Rusiji i sve boljih rezultata Crvene zvezde i Partizana u Evropi:

"Svjesni ste vjerovatno situacije u kojoj se nalaze srpski klubovi. Zvezda i Partizan zarade 150.000 evra godišnje od TV prava... Hajde da kažemo i cijelih 200.000, a moraju da se bore protiv klubova iz Premijer lige koji dobijaju 180 miliona funti. To je ogromna razlika. Svi mi sa ovih prostora pravimo čuda ako se ima u vidu koliki su budžeti klubova iz zapadne Evrope".

Nameće se logično pitanje, kako smanjiti toliki jaz između velikih i malih.

"Eh, to je pitanje za milion dolara. U svim industrijama ta razlika se uvećava iz godine u godinu. Mi pokušavamo da je smanjimo, ali posao nije lak. Imamo sa jedne strane interes velikih klubova koji sve to finansiraju, a sa druge interes malih koji bi voljeli da i dalje igraju protiv velikih. Naravno da postoji par ideja. Jedna od njih je porez na luksuz, ako potrošiš previše, moraš da platiš. Nešto poput finansijskog fer-pleja, samo na drugi način. Recimo, klub koji potroši 100 miliona više od dozvoljenog budžeta, mora da plati još 100 miliona i taj novac bi išao onima koji su poštovali pravila. Druga ideja je da se ograniči broj registrovanih igrača. To smo uveli u Ligi šampiona gdje svaki klub smije da licencira maksimum 25 fudbalera. Ali u nacionalnim šampionatima imate slučaj da neki klubovi imaju preko 100 igrača pod ugovorom", istakao je Čeferin, naglasivši:

"Moramo da budemo veoma pažljivi i da radimo polako. Predsjednik jednog od najvećih evropskih klubova je rekao da se vidi da sam iz istočne Evrope jer imam socijalistički mentalitet. Ali to je pričao drugima, pošto meni ne smije direktno da kaže. Dakle, moramo da postupamo pažljivo, da ovi veliki ne kažu 'ma šta će nam mali'. Srećom, većina njih razumije da je za razvoj fudbala veoma važno da se fudbal razvija svuda. Pogledajte koliko igrača iz našeg regiona igra u najvećim evropskim klubovima. Ako uništimo fudbal u malim državama, neće biti igrača ni za Englesku, Španiju, Italiju, Francusku, Njemačku... Englezi skoro da nemaju više Engleze u svojim ekipama. Trudimo se, radimo, razmišljamo, ali to mora da bude pametno i diplomatski", rekao je Čeferin.

Čestitajući svojim prijateljima iz Srbije veliki jubilej, Čeferin je naglasio da je projekat Nacionalnog stadiona i ideja o izgradnji šest potpuno novih fudbalskih objekata, od krucijalne važnosti za dalji razvoj fudbala na ovim prostorima.

"Bez dobre infrastrukture, ne možete nikako u borbu sa velikim fudbalskim zemljama. Imate tipičan primjer Italije, gdje je kvalitet fudbala platio ceh lošoj infrastrukturi. Meni je drago da čujem da se u Srbiji razmišlja o Nacionalnom stadionu i o izgradnji novih fudbalskih objekata"

Predsjednik UEFA nikada nije krio svoje simpatije prema Srbiji i dobre odnose sa prvim čovjekom srpske "Kuće fudbala" Slavišom Kokezom.

"U Srbiji se osjećam kao u svojoj kući. Rođen sam u našoj bivšoj zajedničkoj državi i nekako sam vezan za ove krajeve. Saradnja sa Fudbalskim savezom Srbije je odlična. Koliko možemo, pomoći ćemo. Prije svega u finansijskom smislu, ali i u svakom drugom. Možemo da šaljemo naše eksperte u Srbiju, trenere koji mogu da pomognu u razvoju mladih fudbalera. Razgovaram o tome svaki put kada se sretnem sa Slavišom Kokezom, a razgovarali smo i ovoga puta u Beogradu. Zadržao sam se svega dan i po, morao sam već u subotu posle ručka da otputujem zbog novih obaveza", kazao je Čeferin.