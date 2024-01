Čeka šesto dijete: Fudbalski as se pokajao nakon što je izdao trudnu suprugu

Fudbaler Mančester Sitija, Kajl Voker javno se pokajao i uputio izvinjenje supruzi Eni Kilner (čekaju četvrto dijete) koju je prevario sa Lorin Gudman s kojom je dobio dva izvanbračna djeteta.

Voker sada živi sam u apartmanu kojeg plaća 8000 funti mjesečno, dok je njegova trudna supruga ostala sa troje djece u porodičnoj kući koju je morao napustiti engleski superstar.

„Grozno je to što sam učinio, preuzimam punu odgovornost. Napravio sam glupe postupke, ne mogu ni zamisliti kroz što prolazi Eni. Pokušao sam ju pitati, ali je povrijeđena“, rekao je za “The Sun“ engleski reprezentativac i dodao:

„Jedino sebe mogu kriviti. Zanemario sam moje odgovornosti i donio glupe odluke. Moji postupci rastužili su mnogo ljudi. Žao mi je, porodičan sam čovjek, ovo se nije trebalo dogoditi. Sad sam odlučio progovoriti kako bih se barem objasnio i kako bi ženi i djeci omogućio privatnost koja im je potrebna i koju zaslužuju“.

Eni Kilner je Vokeru oprostila prevaru. čak i nakon što je otkrila kako je influenerici napravio dijete, ali sve se okrenulo naglavačke kada je ona ponovno zatrudnjela.

„Niko mi nije stavio pištolj na glavu i rekao da ovo mora napraviti. Ovo sam odlučio sam, nikoga neću kriviti za moje postupke. Ja sam kriv, ja i Lorin smo jedini odgovorni. Kada bih se mogao vratiti u vrijeme i postupiti drugačije, to bih i učinio. Ali rodila je drugo dijete i dobio sam datum. To me uplašilo. Kada sam upoznao Eni sa 17 godina, nisam zamišljao da će moj privatni život biti ovakav. Nikad nisam mislio da ću biti otac šestoro djece“, ističe Voker.

„U fudbalu sam postigao više od onoga što sam ikada mislio da ću postići. Ali lično povrijediti nekoga za šta zaista vjerujem da je moj najbolji prijatelj, to je ono što mnogo boli. Kako sam mogao povrijediti nekoga koga toliko volim? To je nešto što moram da pronađem u sebi. Fudbal je moj život od svoje šeste godine, ali moja porodica je ispred svega na ovoj planeti. U ovom trenutku ih boli enormno”.

Kajl je rekao da poznaje Lorin od njegovih ranih 20-ih. Uprkos njenim tvrdnjama, on je insistirao da nikada nije bilo veze. Ali u aprilu 2020. rodila je sina, a kasnije je javno nazvala Kajla kao tatu.

Voker, jedan od najtrofejnijih engleskih fudbalera od ranije je bio poznat kao nestašan momak. Supruga ga je izbacila iz kuće i 2019. godine godine kada se susretao sa rijalitim zvijezdom Laurom Braun, a govorilo se da je u stan dovodio eskort. Sve mu je to opršatala supruga, no sada je čini se prelomila.

„Nažalost, nakon dugogodišnje veze i braka te troje djece, odlučila sam da je vrijeme da se odvojim od Kajla. Ne želim komentirati ništa više, molim vas privatnost za sebe i djecu u ovim teškim trenucima", napisala je nedavno Eni.

Eni Kilner i Kajl Voker su u vezi čak 13 godina uz nekoliko prekida. Imaju troje djece, a četvrto je na putu.

