"Čekićari" prenoćili na vrhu Premijer lige

U prvoj utakmici četvrtog kola engleske Premijer lige, Vest Hem je sinoć kao gost savladao ekipu Lutona sa 2:1. Ovo je treća pobjeda "Čekićara" u prva četiri kola, imaju još jedan remi i sa 10 bodova su u ovom trenutku na prvom mjestu na tabeli, naravno uz meč više u odnosu na prve pratioce.

Luton je ostao na dnu tabele, bez ijednog boda u tri odigrane utakmice.

Domaći su sinoć odolijevali do 37. minuta meča, kada je Bouven poslije asistencije Pekete savladao golmana Kaminskog.

Ne samo da Luton nije uspio da se rezultatski vrati u igru, nego do pred sam kraj meča nije imao nijedan šut u okvir gola.

Sve je riješeno na ulasku u 85. minut meča. Gosti su iznudili korner sa desne strane, Vord-Praus ga je odlično izveo, "pogodio je u trepavicu" Kurta Zumu koji udarcem glavom šalje loptu u lijevi ugao gola Lutona.

Izgledalo je da će to biti i konačan rezultat ovog meča, ali u nadoknadi vremena domaći ipak stižu do počasnog gola. I to iz prvog šuta u gol gostiju. Bila je to akcija u onom starom dobrom engleskom stilu - duga lopta u kazneni prostor, Moris je zahvata glavom i ujedno asistira Andresonu koji takođe glavom šalje loptu u mrežu!

Pokušala je ekipa Lutona da u preostalih par minuta izvrši pritisak, iznudili su i jedan korner, ali su Vest Hem odbranio i zasluženo osvojio sva tri boda.

Inače, u nadoknadi vremena priliku da debituje imao je i Kudus koji je ovog ljeta došao u Vest Hem iz Ajaksa i od njega se u nastavku sezone tek očekuju velike stvari.