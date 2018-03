Celia Šašić za "Nezavisne": Fudbal je moja strast, ali oduvijek sam željela porodicu

Celia Šašić skoro 10 godina je bila jedna od najboljih fudbalerki Njemačke i Evope. Dva puta je osvojila titulu prvaka Evrope s "elfom", s Frankfurtom je podigla trofej Lige šampiona, a oko vrata je stavila i medalju s Olimpijskih igara. Za "Nezavisne" je pričala o razlozima povlačenja na vrhuncu karijere i istakla da je ženski fudbal i dalje daleko od muškog, u kojem se vrte milioni.

Kada se spominje ženski fudbal teško je ne spomenuti majstora s loptom, kćerku Kamerunca i Francuskinje rođenu u Bonu Celiu Okojino da Mbabi (29), koja je nakon udaje za bivšeg hrvatskog fudbalera Marka Šašića odlučila da promijeni prezime.

Sjajna Celia je 2015. iznenadila sve kada je odlučila da sa samo 27 godina ostavi fudbal i posveti se porodičnom životu.

Karijera joj je bila ispunjena samo uspjesima, 2009. i 2013. je s Njemačkom pokorila Evropu, a s nacionalnim timom je 2008. u Pekingu osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama.

Na klupskom nivou se bez sumnje izdvaja Liga šampiona, koju je osvojila u godini kada je odlučila da se povuče, a sve što je napravila te godine donijelo joj je epitet najbolje fudbalerke Evrope u izboru UEFA.

Ipak, došla je do tačke kada joj fudbal više nije bio sve u životu i željela je porodicu.

"Veoma sam zadovoljna svojom karijerom. Putovala sam svijetom i upoznala mnogo ljudi i to sve samo zato što sam pratila strast. Mnogo je uspomena sa i van terena. Ali uvijek sam željela porodicu. Osjetila sam da je pravo vrijeme da počnem novo poglavlje u svom životu - zajedno s mojim mužem", rekla je Šašićeva, koja je 2016. rodila kćerku Milu.

"Uživam u svakoj minuti sa kćerkom. Ali, i dalje se nisam u potpunosti odvojila od fudbala pošto učestvujem na raznim manifestacijama i humanitarnim utakmicama."

Podići trofej Lige šampiona san je svakoga kome je fudbal životni poziv. Ona je u tome uspjela u finalu u Berlinu protiv Pariza. Postigla je pogodak u finalu, a te godine je sa 14 golova bila najbolji strijelac elitnog klupskog takmičenja.

"Osvajanje Lige šampiona je nevjerovatan osjećaj koji ne mogu da opišem. Dodatnu draž svemu tome dalo je i to što je finale igrano u mojoj rodnoj zemlji. To je najveći trofej koji igrač može da osvoji na klupskom nivou. Naporno smo radili da bismo to ostvarili. U Ligi šampiona nema toliko utakmica kao u prvenstvu pa morate da budete pravi u svakom susretu", jasna je Njemica.

Koliko je 2015. godina bila sjajna za nju govori i to da je bila i najbolji strijelac Bundeslige, kao i najbolja igračica u Njemačkoj.

Izabrana je i u najbolji tim Svjetskog prvenstva koje je te godine igrano u Kanadi. To je bez dileme bila godina iz snova, ali...

"Kada pogledam unazad to je bila zaista nevjerovatna godina. Bila bi mnogo bolja da sam uspjela da osvojim titulu prvaka svijeta sa Njemačkom umjesto toga svega, ali je to ipak bila dobra sezona i uvijek ću je pamtiti", rekla je bivša fudbalerka, koja je s Njemačkom bila četvrta na svijetu.

Iz godine u godinu ženski fudbal napreduje sve više, ali je i dalje miljama daleko od muškog, u kojem se na transfere vrte milioni. Ona ističe da ima još mnogo prostora za napredak.

"Ženski fudbal je mlad sport kada se uporedi s muškim. Napravili smo veliki i brz razvoj u posljednjih nekoliko godina. Ali tu je još dosta prostora za napredovanje. Fudbal je odavno postao mnogo više od običnog sporta", izjavila je ona.

Mnoge najveće fudbalske manifestacije ne mogu da prođu bez nje. Na dodjelama nagrada UEFA i FIFA zauzimala je važna mjesta i često se družila i s kolegama koje su na nju ostavile pozitivan utisak.

"Moram da kažem da su svi koje sam upoznala bili veoma ljubazni. Na primjer nekoliko puta sam se vidjela s Lionelom Mesijem i nikada nije propustio priliku da se pozdravi sa mnom", dodaja je Šašićeva.

Od 2013. je u braku s Markom Šašićem i srećni par često dolazi u Hrvatsku, odakle korijene vuče ovaj bivši fudbaler.

"Najmanje jednom godišnje dolazimo u Hrvatsku na odmor ili da posjetimo porodicu u Karlovcu", zaključila je Šašićeva.

Brojke:

14 golova je postigla i bila najbolji strijelac Lige šampiona u sezoni 2014/2015.

2009. je s Njemačkom osvojila Evropsko prvenstvo, a to je uradila i 2013.

2008. u Pekingu osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama.

2015. joj je godina iz snova, jer je bila najbolja u Evropu, u najboljem timu svijeta...