Čelik i Vitez izmirili dugove, u Borcu čekaju pet do 12?

Čelnici Čelika i Viteza izbjegli su suspenziju N/FS BiH pošto su izmirili dugove ili postigli reprograme sa bivšim fudbalerima. U istom problemu je bio i Borac, koji je do sinoć u ponoć imao rok da u Savez dostavi dokaze u izmirenju dugova. U suprotnom to mogu da urade do početka meča 2. kola Lige za opstanak, ali moraju da plate penal od 1.000 KM.

Juče je bio posljednji dan zadanog roka za izmirenje dugovanja, a na vrijeme su sve probleme riješili u Čeliku i Vitezu. U Borcu su se, po svemu sudeći, odlučili da probiju rok pošto je Dejan Lukendić juče kazao da će se danas znati više o isplatama dugova.

"Imamo vremena da isplatimo do početka meča protiv Mladosti i uplatnice pokažemo delegatu. Danas ćemo znati više informacija o tome kome će i koliko biti isplaćeno, a s kim će biti postignut dogovor o reprogramu. Gledamo da platimo ono što moramo. To nije iz nekog hira, nego jednostavno nemamo para", kazao je Lukendić.

Borac mora dostaviti dokaze vezane za igrače i trenere Nenada Kisu, kojem su dužni 7.500 KM, Nebojšu Runića 10.000, Nemanju Vidovića 3.000, Petra Kurčubića 6.000, Čedomira Ćuluma 4.000, Gedeona Guzina 9.000 i Radovana Gajića 17.780. Guzina i Vidović su u onoj grupi koja ne želi da potpiše nove reprograme i žele da im se isplati novac. Vidović nam je kazao da je već tri puta potpisivao reprogram koji niti jednom nije ispoštovan, te da je već oprostio dug od oko 3.000 KM. On je kazao da sada ne želi da razgovara, nego da očekuje da mu novac bude isplaćen na račun. Sličnog mišljenja je i Guzina, koji je rekao da bi možda i pričao o reprogramu da su čelnici kluba bili korektniji prema njemu.

Ukoliko ne isplate dugove ili ne potpišu reprograme, Banjalučani sigurno neće moći da igraju protiv Mladosti u Doboju kod Kaknja.

"Odluke Disciplinske komisije su ultimativne i moraju se ispoštovati. U protivnom slijedi suspenzija, odnosno klubovi koji ne izmire dugovanja ili ne dostave dokaz o postignutom dogovoru o reprogramu nemaju pravo nastupa već od predstojeće utakmice. Iz Borca smo dobili usmena uvjeravanja da će potrebnu dokumentaciju na vrijeme dostaviti, te da odigravanje njihove utakmice u subotu od 15 časova neće doći u pitanje. Ovo nije prvi ovakav slučaj. I ranijih smo godina imali sličnih situacija da neki klubovi uoči same utakmice izvrše obaveze. Nije se dešavalo da utakmica iz tog razloga ne bude odigrana", potvrđeno nam je juče iz N/FS BiH.

Protiv Čelika je bio pokrenut disciplinski postupak na osnovu tužbe trojice bivših igrača Mahira Karića u iznosu od 11.000 KM, Eldina Adilovića 37.116,05 i Semira Bukvića 4.500. Od tri kluba obuhvaćena ovim postupkom Zeničani su jedini koji su izmirili obaveze.

"Dugovanja koja smo imali prema ovoj trojici igrača smo isplatili. O tome smo pismenim putem i u skladu sa zadatim rokom informisali N/FS BiH, čime smo ispunili i taj tehnički uslov za nastavak takmičenja i organizaciju utakmice sa GOŠK-om", rekla je Ajna Beganović, PR NK Čelik.

Trenutno posljednjeplasirani klub BHT Premijer lige, NK Vitez, bio je dužan izmiriti 8.000 KM Elvisu Sadikoviću. Iako je riječ o manjoj svoti u poređenju sa onom koju je imao Čelik, Vitežani novac nisu uplatili, već su postigli dogovor.

"Uspjeli smo postići dogovor o odgodi sa bivšim igrečem. Sve smo dokumentovali na adekvatan način i dostavili u predviđenom roku u N/FS BiH", rekao je juče generalni sekretar Marko Blaž.

Ipak i bh. kuće fudbala upozoravaju da je reprogram samo privremeno rješenje. "Već 31. marta slijedi postupak licenciranja, a Disciplinska komisija od nekih klubova je već zatražila i dodatno očitovanja i za još neke tužbe i dugovanja", istakli su iz N/FS BiH.

Riječ je konkretno o Borcu, koji će se vrlo brzo, između ostalog, morati pozabaviti i zahtjevima trenera Dejana Rađenovića u iznosu od 2.400 KM, Marka Tešića 11.864, Dragana Marjanovića 11.660, Željka Vranješa 23.250, fizioterapeuta Draška Žižića 12.435 i sportskog radnika Stojana Malbašića 24.160 KM.

57.280 maraka Borac mora odmah da plati sedmorici bivših fudbalera, a na naplatu će stići još oko 85.000 KM