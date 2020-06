Čelik priprema tužbe, problem i "dupli" ugovori?

Nogometni klub Čelik iz Zenice priprema tužbu protiv Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali i protiv svog bivšeg investitora i predsjednika Ajdina Olguna- potvrdio je Feni v.d.predsjednik zeničkog kluba Damir Bradarac.

"Savez ćemo tužiti zbog izbacivanja iz Premijer lige BiH i tu tužbu pripremamo zajedno sa Zvijezdom 09, koja je, također, zbog prekida prvenstva izbačena iz lige. Što se tiče Olguna, njega ćemo tužiti zbog neizvršenih obaveza, koje svakodnevno pristižu na adresu kluba. Ima dugovanja i iz 2018. godine. Ukupan dug kluba, sa kamatama, sada je oko 13 miliona KM”, kaže Bradarac, koji napominje da su se, vjerovatno, sklapali i "dupli" ugovori.

Kao primjer navodi ugovor golmana Bojana Pavlovića, koji je prošle sedmice bio u klubu.

"U njegovom primjeru, a po ugovoru koji se nalazi u klubu, Čelik mu duguje više novca nego što je dug po njegovoj evidenciji. To je nemoguće. Pavlović nam je kazao da je razgovarao s banjalučkim Borcem, ali da je spreman sačekati rasplet situacije u klubu, jer se njemu sviđa u Zenici", kaže Bradarac.

On napominje kako nijedan igrač, do sada, nije otišao niti uputio službeni zahtjev klubu za izdavanje ispisnice.

"Mi spremamo sjednicu Skupštine kluba i čekamo kakva će biti reakcija Gradske uprave. Klub mora živjeti i do izrade revizije koju traži gradonačelnik Fuad Kasumović. Potrebno je naći ljude za Upravni odbor, ali, za sada, niko neće da se prihvati. Tek kada budemo imali ljude za čelne pozicije, možemo i sazvati sjednicu Skupštine koja će odrediti sudbinu kluba", ističe Bradarac, koji dodaje da su oprečna mišljenja na koji način treba rješavati stanje u Čeliku.

"Jedni su za to da se izvrši preregistracija kluba i ‘oslobodi’ dugovanja te da se krene od najnižeg ranga, do su drugi za to da klub krene iz najnižeg ranga, odnosno Kantonalne lige ZDK, ali da polako rješava dugovanja. Pitanje je koliko je realno da klub izmiri tolike obaveze. O tome će konačnu riječ donijeti Skupština", kaže Bradarac.

Zenički fudbaleri su ponovo na odmoru i prekinuli su trenažni proces jer im klub ne može osigurati potrebne uslove za dolazak ili boravak u Zenici.