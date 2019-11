Čelik u ponoru, Borac u vrhu

Zbog neizmirenih dugovanja od oko 76.000 KM Nogometni klub Čelik nalazi se pred izbacivanjem iz BH Telecom Premijer lige BiH.

Zeničani nisu izmirili potraživanja prema četvorici bivših igrača i Nogometnom klubu Vizet, zbog čega im danas delegat nije dozvolio odigravanje utakmice 15. kola BHT Premijer lige BiH na "Grbavici" sa Željezničarom. Ukoliko do narednog kola i meča sa Zvijezdom 09 ne isplate dugovanja, biće izbačeni iz lige u najniži rang.

"Propozicije su jasne. Čelik je imao rok do 31. oktobra da isplati oko 30.000 KM duga NK Vizet, te oko 25.000 KM bivšem igraču Tariku Adiloviću, te još po nekoliko hiljada takođe bivšim igračima. Iako nisu uplatili do 31. oktobra, imali su mogućnost da dokaz o uplati dostave na brifing uoči meča sa Željezničarom, a pošto to nisu učinili utakmica će biti registrovana u korist domaćina 3:0", rekli su za "Nezavisne" iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH.

Inače, riječ je o igračima sa kojima je postignut dogovor još prije dvije godine na osnovu kojeg je Čelik tada ostao u BHT Premijer ligi BiH, a tada je izbačen Borac. Ukoliko ipak izmire ovaj dio obaveza, Zeničane čeka i nova obaveza u visini od oko 50.000 KM koju moraju platiti do 17. novembra.

U jednom od derbija kola Borac je sa 2:0 porazio Radnik i to autogolom Miloša Simonovića i desetim pogotkom ove sezone Stojana Vranješa. Banjalučanima je ovo osma pobjeda ove sezone, kojom su došli do druge pozicije na tabeli, a jučerašnji meč je obilježio i pokušaj igrača gostiju da napuste meč jer su bili nezadovoljni suđenjem.

Sarajevo je u subotu nadigrao Široki Brijeg sa 3:0, a apsolutni junak meča bio je Mersudih Ahmetović koji je zabilježio het-trik.

"Lijepo je postići tri gola, ali je pobjeda plod cijele ekipe. Odlično smo odigrali kao tim. Pokazali smo da hoćemo i da znamo da igramo, a kada je takav pristup onda utakmica završi na pravi način", kazao je Ahmetović.

Sarajevo je u subotu postavilo i novi rekord u bh. eliti. Sa nova tri boda puleni Husrefa Musemića prvi su tim koji je preskočio ukupno 1.000 osvojenih bodova na vječnoj tabeli BHT Premijer lige BiH. Računajući sve odigrane susrete od sezone 2002/03 do danas, Sarajevo je osvojilo ukupno 1.002 boda. Iznenađenje je napravila Zvijezda 09, jer je sa 2:0 u Ugljeviku savladala Zrinjski i uzdrmala trenersku klupu Harija Vukasa.

"Želim se izviniti svima onima koji vole Zrinjski za katastrofalno i sramotno izdanje u Ugljeviku", rekao je Vukas.

Rezultati 15. kola: Tuzla siti - Mladost 1:0, Zvijezda 09 - Zrinjski 2:0, Velež - Sloboda 2:2, Sarajevo - Široki Brijeg 3:0, Borac - Radnik 2:0. Željezničar - Čelik nije odigrano.

PREMIJER LIGA BiH

1. Sarajevo 15 9 4 2 23:10 31

2. Borac 15 8 3 4 21:14 27

3. Tuzla siti 15 8 3 4 22:17 27

4. Željezničar 14 7 5 2 28:16 26

5. Radnik 15 8 1 6 23:16 25

6. Zrinjski 15 7 2 6 19:10 23

7. Velež 15 5 4 6 17:19 19

8. Široki Brijeg 15 4 6 5 18:19 18

9. Čelik 14 4 4 6 10:17 16

10. Sloboda 15 3 6 6 16:24 15

11. Mladost 15 3 3 9 12:22 12

12. Zvijezda 09 15 1 3 11 8:33 6