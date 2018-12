Čelnici FK Borac čine sve da zadrže ekipu iz prvog dijela sezone

​Fudbaleri Bojan Burazor i Miloš Žeravica trebalo bi da krenu putem Siniše Dujakovića i produže saradnju sa FK Borac. Ugovori za pomenute veziste su spremni i samo nedostaje paraf fudbalera, a to bi trebalo da se desi u toku ove sedmice.

Banjalučani su nakon osvajanja jesenje titule prvaka RS angažovali Nebojšu Runića i Dejana Zarića pa su na red došli pregovori s aktuelnim igračkim kadrom. Dujaković je prošle sedmice potpisao novi ugovor, a isto se očekuje od Burazora i Žeravice.

Burazor je, navodno, već postigao usmeni dogovor sa čelnicima kluba i trebalo bi da potpiše ugovor na godinu i po. Sa Žeravicom je situacija malo drugačija, jer pregovori još traju, ali na Gradskom stadionu očekuju da će vezista potpisati na dvije godine.

"Ono što je sigurno, kostur ekipe iz prvog dijela sezone sigurno ostaje. Očekujemo da Burazor i Žeravica potpišu nove ugovore. Nakon toga ćemo se bazirati na pojačanja. Imamo nekoliko imena u opticaju, ali je rano za priču o tome", rekao je Marko Maksimović, sportski direktor Banjalučana.

Iako sportski direktor tima iz Platonove ulice nije želio govoriti o imenima, već neko vrijeme je jasno da je prvi pik Uprave povratak Stojana Vranješa na Gradski stadion. Ovaj posao je veoma izazovan zadatak za čelnike "crveno-plavih" s obzirom na to da Vranješ ima ugovor sa Željezničarom. U klubu iz Sarajeva su izabrali novo rukovodstvo, a njihova želja je povratak Amara Osima na mjesto trenera. To bi možda mogla da bude šansa za Borac, jer bi u slučaju povratka Osima moglo da dođe do promjene statusa kod nekih igrača, a među njima bi mogao da bude i sam Vranješ. Osim dolazaka igrača, sigurno će biti i odlazaka. Darko Vojvodić, trener Borca, pred kraj jesenjeg dijela sezone kazao je da će se zahvaliti nekolicini igrača, a imena bi trebalo da budu poznata u toku sedmice, kada se šef struke vrati s kratkog odmora u Foči.

Banjalučani su trenutno na odmoru, a kako stoje stvari, "crveno-plavi" bi dio priprema za nastavak sezone mogli da obave u Antaliji. Ukoliko do toga dođe, Banjalučani bi na put trebalo da krenu 28. januara i tamo bi trebalo da se zadrže 12 dana.

Borac nakon 16 kola Prve lige RS ima 41 bod, što je tri više od prvog rivala Sloge iz Gornjeg Crnjelova. Ova dva tima će skoro sigurno biti jedini kandidati za titulu prvaka RS, što ujedno donosi i plasman u BHT Premijer ligu naredne sezone.

Preminuo Mladen Timotijević

U Banjaluci je u petak, u 81. godini, preminuo Mladen Timotijević, bivši fudbaler Borca, član generacije koja je 1961. uvela Banjalučane u Prvu saveznu ligu Jugoslavije. Nakon karijere fudbalera posvetio se sudijskom pozivu. Penzionerske dane proveo je u gradu na Vrbasu, a često je dolazio i na Gradski stadion. Timotijević će biti sahranjen danas, u 13 časova, na Gradskom groblju Pobrđe u Banjaluci.