Čelsi nemoćan, Barsa se prošetala do četvrtfinala

Fudbaleri Barselone plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, nakon što su, u revanšu osmine finala, savladali londonski Čelsi rezultatom 3:0.

To je Kataloncima bilo i više nego dovoljno jer su na gostovanju "plavcima" igrali neriješeno – 1:1.

Svega tri minuta bilo je dovoljno Barsi da dođe do prednosti. Domaći igrači su sjajno izigrali gostujuće, a Luis Suarez je servirao loptu za Mesija, koji bez većih problema matira golmana Čelsija.

Two minutes is all it took. Messi 1 - 0 Chelsea. #Messi #Barcelona #Chelsea #BarcaChelsea pic.twitter.com/Wu95hZJFpk