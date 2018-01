Čelsi odustao od Edina Džeke zbog plate?

Sapunica u vezi s transferom Edina Džeke iz Rome u Čelsi i dalje traje. Pojedini mediji pišu da su "plavci" odustali od fudbalskog reprezentativca BiH zbog plate, dok drugi pišu da će tim iz Londona izvršiti posljednji "napad" na "vučicu" kako bi prodala iskusnog napadača.

Danima se već piše o prelasku Džeke u redove aktuelnog prvaka Engleske. Mnogi su objavljivali da je transfer završena priča, ali čini se da od toga neće biti ništa ako je vjerovati "Sky Italia". Prvo Roma nije bila zadovoljna ponudom, a kada je to riješeno pojavio se novi problem u vidu plate koju je tražio Džeko. Dogovor nije postignut pošto je bivši napadač Mančester Sitija, Volfzburga, Teplica i Željezničara tražio da potpiše ugovor na tri i po godine uz nedjeljnu platu od skoro 137.000 evra. Klubu to nije bilo prihvatljivo pa je izgleda cijela priča pala u vodu. Zimski prelazni rok u Engleskoj traje do večeras u ponoć i ukoliko se sinoć ništa nije promijenilo Čelsi će imati još samo današnji dan kako bi kupio reprezentativca BiH.

Mediji pišu da je dolazak Džeke i dalje u opsticaju, ali da Antonio Konte, menadžer Čelsija, ima još opcija, a jedna od njih je Olivije Žiru, napadač Arsenala. Francuz navodno ima dozvolu menadžera "tobdžija" Arsena Vengera da ide, ali tek kada u Arsenal dođe zamjena. U isto vrijeme britanski mediji su prenijeli da je napadač Borusije iz Dortmunda Pjer Emerik Obamejang na korak od prelaska u Arsenal, čime će biti ispunjen uslov za odlazak Žirua.

Da stvar ne bude jednostavna, opet se pobrinuo Čelsi, koji, ako je vjerovati medijima, ne zna šta želi. Duga je lista potencijalnih pojačanja, a poznati novinar Met Lou tvrdi da je Totenhem spreman da proda iskusnog Fernanda Ljorentea "plavcima" ukoliko im gradski rival pošalje ponudu tešku 20.000.000 evropskih novčanica.

Džeko je u Čelsi trebalo da ide u paketu s Emersonom Palmijerijem, a za razliku od odlaska napadača BiH transfer defanzivca je gotova stvar i on je juče trebalo da sleti u London kako bi uradio ljekarske preglede. "Sky Italia" je objavila da su se čelnici dva kluba lako dogovorili i u kasu Italijana će da legne blizu 20 miliona evra, a očekuju se i bonusi.